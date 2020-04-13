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HaberlerFutbolFatih Altaylı, Digiturk'ten gelen açıklamayı paylaştı
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Fatih Altaylı, Digiturk'ten gelen açıklamayı aktardı

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, beIN Sports'un kulüplere ödemeleri durdurması nedeniyle aboneliğini durduracağını yazdıktan sonra yayıncı kuruluştan kendisine gelen açıklamayı paylaştı. Buna göre yayıncı kuruluş, hak kaybı yaşanmaması için abonelerine çeşitli haklar tanıyacak

Fatih Altaylı

Geçen hafta Digitürk beIN Sports’un kulüplere ödemeleri durdurduğunu bu yüzden benim de beIN Sports’a üyeliğimi durduracağımı yazdım.

Digiturk’ten bir açıklama yolladılar.

Tüketici lehine unsurlar da içerdiği için, sizlerle de paylaşayım.

Belki orada yazılı bazı imkanlardan yararlanmak istersiniz:

“TFF'ye bir mektup göndererek Süper Lig ve 1. Lig naklen yayın lisansı için yaptığımız ödemeleri, ligler yeniden başlayana kadar donduracağımızı bildirdik. Bu kapsamda abonelerimize de spor paketi üyeliklerini 2 ay boyunca dondurma ya da daha fazla eğlence içeriğine erişim hakkı gibi farklı seçeneklerden faydalanabilme imkanı tanıdık. Örneğin;

• 2 ay boyunca spor paketi üyeliğini dondurma hakkı.

• Spor paketi üyelerine daha fazla eğlence içeriğine ücretsiz erişim imkanı

• Ücretsiz beIN CONNECT üyeliği

• Ve daha birçok farklı seçenek

Ayrıca tüm iş ortaklarımızı bu sürecin olumsuz etkilerinden mümkün mertebe koruyabilmek ve zorlukları onlarla dayanışma içinde aşabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bayilerimize, ödemeler dahil her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu sayede bayilerimiz de halihazırda kapalı olan kafe, restoran ve kıraathane gibi ticari üyelere taksit ödemelerinde erteleme gibi çeşitli kolaylıklar sağlayabiliyorlar.”

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