Fatih Altaylı, Emin Çağlar ve Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda spor gündemini değerlendirdi.

Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası'ndan sonra Süper Lig'i de kazanmasıyla ilgili konuşan Altaylı, "Mayıslar bizimdir zaten. Şampiyon olmamıza ihtimal vermiyordum, kimi zaman totem de vardı söylemlerimde...Galatasaray mı şampiyon oldu, Başakşehir mi kaybetti? Ligin bitimine haftalar kala, Galatasaray'a çok iyi çelmeler takılmışken 8 puan öndeyken şampiyonluğu vermek, Başakşehir'in ikramı oldu. Puan farkıyla öndeydi, çok bilmiş bir hocası vardı, arkasında Türkiye'deki bütün güçler maddi manevi neredeyse birleşmişti. O yüzden Başakşehir şampiyonluğu kaybetti. Böylece Galatasaray kazandı, çünkü Beşiktaş bazı hatalar yaptı. Fenerbahçe de düşmekten kurtulmaya oynadı, o yüzden Galatasaray, Başakşehir'in biçareliğinden, camia olamamasından, taşıma suyla değirmen döndürememesinden, Halk Ekmek'in parasıyla şampiyonluğun ahlaki açıdan belki kozmik adalet açısından layık görülmemesinden çünkü Halk Ekmek'in parasıyla şampiyon olunca yetim hakkıyla şampiyon olmuş oluyorsunuz... Halk Ekmek'ten gelen, kamu kuruluşlarından gelen paralarla transfer yaptığınız zaman iyi bir şey yapmış olmuyorsunuz, futbola bir şey vermiş olmuyorsunuz. Belki de onların ahı tuttu. Belki de Başakşehirli futbolcuların Rize'de dövdüğü futbolcuların ahı tuttu, bilemiyorum ama Başakşehir şampiyonluğu kaybetti, Galatasaray oldu" ifadelerini kullandı.

ŞAMPİYONLUĞU PAY ETTİ:

"YÜZDE 40'I FATİH TERİM, YÜZDE 30'U TAKIMIN YÜZDE 30'U DA ABDURRAHİM ALBAYRAK'IN"

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren unsurla ilgili konuşan Altaylı, "Geçen sene ve bu senedeki şampiyonlukların yüzde 40'ı Fatih Terim'dir. Yüzde 30'u futbol takımıdır. Yüzde 30'u da Abdurrahim Albayrak'tır. Terim, Galatasaray'da 11. sezonunu geçiriyor, 8 şampiyonluğu var. Albayrak'ın 6. sezonunda 6. şampiyonluğu... Bu bir şans meselesi değil. Bir Galatasaraylı olarak Abdurrahim'i çok seviyorum. Niye dersen bugün Abdurrahim Albayrak, bu yönetimde olmasaydı Galatasaray ne geçen sene ne de bu sene şampiyon olamazdı. Abdurrahim Albayrak'ı yönetime girmeye ben ikna ettim, girme niyeti yoktu çünkü. Ben Abdurrahim'in Galatasaray'a katabileceklerini bildiğim için rica ettim, o da kırmadı sağ olsun girdi. Başkan sen ben o başka biri olsaydı, Abdurrahim orada olsaydı Galatasaray zaten bu sonucu elde ederdi. Çünkü mali sorunları tek başına yüklendi. Galatasaray'a sağlamış olduğu parayı kendi isterse söyler ben söylemeyeceğim. Ama başkanın sağlamış olduğu kasa kolaylığının en az 30-40-50 mislidir. Çünkü başkanın herhangi bir şey verdiği yok, vermesi de şart değil. Eleştiri olarak söylemiyorum. Albayrak'ın sağladığı kasa kolaylığı olmasaydı, geçen sene de bu sene de takımı tutamazlardı. Diğer taraftan kulübün iç işlerinde önemli işler yaptı. Futbolcuların motivasyonu, Fatih Terim'in kendini konfor içerisinde hissetmesini de sağladı. Çünkü Fatih hoca sürekli olarak ilgi, alaka, rahatlık alanı sağlanması, sorunların büyütülmeden halledilmesi konusunda talepkar bir hoca. 'Şu da çözülsün artık' dediği noktasında çözülmesini ister. Albayrak da bunları çözdü.Yani Galatasaraylılar birini alkışlayacaklarsa başkanı değil, Abdurrahim Albayrak'ı alkışlamaları lazım" değerlendirmesini yaptı.

"ALBAYRAK'IN YAPTIĞINI BİR BAŞKA YÖNETİCİNİN YAPMA İHTİMALİ SIFIR"

Altaylı sözlerine şöyle devam etti:

"Fatih Terim, Galatasaray'da Albayrak'sız dönemlerde de çalıştı ve başarısız oldu. Ben Albayrak'la birlikte çalıştığım için neler katabileceğini biliyorum. Ünal Aysal yönetiminde de olması için ciddi bir şekilde devreye girme ihtiyacı hissetmiştim. Keza bu dönem de. Fatih Terim'in kıymetini asla yadsımıyorum, onun bir büyüsü var. Galatasaray bir şekilde kazanmayı biliyor ama... Albayrak'ın yaptığını herhangi bir Galatasaray yöneticisinin yapma ihtimali sıfırdır! Hiçbirimiz yapamayız, ben de yapamam. Biz Abdurrahim'i yönetime girmeden önce de tanıyoruz, amatör branşlarla uğraşırken de böyleydi, seviyor bu işi, heyecanı"

GALATASARAY - BAŞAKŞEHİR MAÇI

"FUTBOL AÇISINDAN DA SPORSEVERLİK AÇISINDAN DA TATLI BİR MAÇ İZLEMEDİM"

Galatasaray - Başakşehir maçını yorumlayan Altaylı, "Futbol açısından da sporseverlik açısından da tatlı bir maç izlemedim. Saha içi ve saha dışında yaşananlardan dolayı keyif aldığımı söyleyemem. İki yönlü düşünmek lazım, sanki Galatasaray ilk yarıyı deplasmanda oynadı ve 1-0 kaybetti, ikinci yarıyı da evinde 2-0 kazandı gibi bir durum var. İlk yarı büyük bir gerilim içerisinde, çaresiz, saha içerisinde oyun kurmaktan aciz, heyecan içerisinde korkuyla sahaya çıkan bir Galatasaray vardı. Bazı görüntüler var. Başakşehir kulübesinden, Galatasaray kulübesine doğru bir şey söyleniyor ve Fatih Terim sinirlenerek oraya gidiyor. Sonrasında çok net küfürler var havada uçuşan. Fatih Terim, Robinho'nun üzerine yürüyor, Adebayor geliyor... Tatsız bir şey oluyor. Kimsenin kaçtığı yok. Hakemin zaafiyet gösterdiğini düşünüyorum, hakem kimseye bir şey de yapamıyor, olayı çözemiyor. Sonra da olaylar yatışıyor. İkinci yarıya çıkıyor Galatasaray, Terim akılcı değişiklik yapıyor. Başka bir oyun tarzına girişiyor Galatasaray, doğru bir hamle oldu. Devamında rakiple değil hakemle karşı karşıya geldiği anlar başladı. Galatasaray atıyor, hakem iptal ediyor. Galatasaray atıyor, hakem iptal ediyor... İkinci golde hakeme bravo demek lazım, fark üç santimetre sanırım. Ama Galatasaray kazanmak için ne gerekiyorsa yapacaktı. Hakem bir golü daha iptal etse bir tane daha atacaktı." ifadelerini kullandı.

"FATİH TERİM'İN ARTIK BUNLARI YAPMAMASI LAZIM"

Maçla ilgili konuşmaya devam eden Altaylı şunları söyledi:

"İkinci yarıda da çok ilginç şeyler oldu. Belhanda'nın bana sorarsan çok net kartlık faulü var. Bana sorarsan sabahtan akşama kadar sarı kartlık hareket. Bana orada garip gelen şu: Faule maruz kalan Mahmut efendice kalktı ancak kulübeden Belhanda'nın üzerine bir saldırı başladı. İlk başlatan da Orhan Ak. Futbolculuğunda agresifliği yoktu. Bir süre de Galatasaray'da oynamış bir oyuncu. Plaket de aldı. Orhan Ak fitili verdi ve ortalık karıştı. Kim var kim yok tribüne yollandı, bence doğruydu da. Şunu da söylemem lazım... Fatih Terim'le tanıştığımda Galatasaray Lisesi'nde öğrenciydim, en az 40 senelik bir ahbaplığımız var. Zaman zaman gerilimli zaman zaman sevgi dolu... Fatih hoca 65 yaşına geldi. Türkiye Futbol Direktörlüğü yapmış, Milli Takım'da, Galatasaray'da, Milan'da Fiorentina'da görev yapmış bir hoca. Türkiye'nin en kariyerli teknik direktörü. Saha içerisinde oralara koştura koştura neden gidiyorsun? İlkinde tahrik oldun ama ikincide bırak abi. Elbette ki futbolcularına 'Ben de sizin kadar gövdemi koyuyorum' demek için yapıyor ama bunun da bir limiti var. Abarttığınız zaman tadı kaçıyor. Fatih Terim artık herkesin abisi, bunları yapmaması lazım"

ABDULLAH AVCI'NIN FATİH TERİM'E DELİKANLI GÖNDERMESİ

"SENİN OYUNCULARIN GAZETECİ DÖVDÜ, SEN RAKİP FUTBOLCUYA TOKAT ATTIN. KONUŞACAK LAFIN YOK"

Abdullah Avcı'nın Fatih Terim için "Delikanlı adam devam eder" açıklamasını değerlendiren Altaylı, "Sen madem edepliydin, senin oyuncuların Rize'de adam dövdü. Sen ne yaptın onlara? Ertesi hafta maça koydun mu koymadın mı? Kulüp takımda banko oynamayan cezalandırdı, diğerlerine bir şey olmadı. Hocalarının ağzından bir şey çıktı mı? Eski hakemlerimizden Selçuk Dereli de yazdı... Ne yazdı 'Geçtiğimiz sezon Adem Büyük'e tokat at. Yetmedi gırtlak sıkan oyuncunu kadro dışı bırakmadı, burada ahkam kes..." Ben Galatasaray fanatiğim hadi, o da mı? Bunlar hep yaşandı. Abdullah Avcı sen daha racon kesecek kıvama gelmedin. Maç çıkışında gazetecilere saldıran serserileri korursan, rakip oyuncuya tokat atarsan söyleyecek lafın kalmamıştır!" dedi.



GALATASARAY KOLLANDI MI?

"Galatasaray kollandı" şeklindeki görüşü üzerine konuşan Altaylı "Galatasaray'ın teknik direktörü 10 maç, başkanı 150 gün, ikinci başkanı bilmemkaç gün, yardımcı antrenörleri bilmem kaç maç... Bu mu kollanmak? Galatasaray hakemden şikayet ettiği zaman 17 kulüp bir araya gelerek 'Hakemlerimiz iyidir' dedi imza attı... Galatasaray şampiyonluğu hakemlerle almadı, hep aynı şeyi söyledim. Galatasaray şampiyonluğu Başakşehir'in kötülüğünden aldı. Başakşehir doğru dürüst takım olsaydı, hocası hoca olsaydı, Avrupa'nın en yaşlı takımı olmasaydı; hakemler, Galatasaray'ı kollasaydı da şampiyon olurdu" ifadelerini kullandı.