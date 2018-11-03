Böyle bir Galatasaraylılık var mı?

Galatasaray- Fenerbahçe maçını, Senegal’de, beIN Sports uygulaması ile mobil cihazdan izledim.

İlk yarıda Galatasaray'ın tarihi farka koşacak görüntüsü hakimdi.

Yine bir kasım ayında 6-0'ın rövanşı alınacak diye düşündü pek çok Galatasaraylı.

İlk yarıda Galatasaray’ın yaklaşık 300 başarılı pasına karşılık, Fenerbahçe’nin yaklaşık 70 başarılı paslaşması vardı.

Galatasaray'ın sayılan-sayılmayan golleri, direkten dönen topları neredeyse tek kale oynadığı bu yarıda, Fenerbahçe tek bir gol girişiminde bulundu.



Hakem Aydınus ise iyi niyetli olmadığını daha ilk yarıda gösterdi.

İlk yarıda, Galatasaray’ın sağ hücum kanadında peş peşe sert fauller yapıldı.

Bunlardan birinde direkt kırmızı kart olabilirdi ama Aydınus sarıya bile tenezzül etmedi.

Sonrasında da Aydınus’un kötü yönetimi devam etti.

Galatasaraylıların hakeme tepkileri haklıydı büyük ölçüde.



İkinci yarıda ise Fenerbahçe dengeyi sağladı ve neredeyse galibiyete gidecekti.

Hocası bile olmayan ve haftalardır tel tel dökülen Fenerbahçe karşısında maçı kaybedecek noktaya gelen ve Fenerbahçe’ye bir anlamda can suyu veren Galatasaray’da birilerinin bunun sorumluluğunu üstlenmesi lazım.

Kimin mi?

Kazanınca kim göklere çıkarılıyorsa onun elbette.

Şimdi geleyim konuya.

Maçın sonucunun benim için zerre önemi yok.

Fenerbahçe’yi çok yendi Galatasaray çok da yenildi.

Fenerbahçe ne zaman kötü gitse, Galatasaray’ı yenerek toparlanır en azından moralini bir nebze düzeltirdi.

Alışkınız buna.

Alışkın olmadığımız ise maç sonu ortaya çıkan ve utanç verici olduğu tartışmasız olaylar.

Bir Galatasaraylı olarak utandım.Jailson tokat atmış, hakem şunu yapmış, bunu yapmış.Yok böyle bir savunma.Sen yapmayacaksın kardeşim.Efendi olacaksın.Adam gibi davranacaksın, sporcu gibi.Üstelik bu ilk vukuatı da değil Galatasaray kulübesinin.Bugün Fenerbahçe’yi suçluyorsunuz.Peki Kasımpaşa maçından sonra aynı Galatasaray kulübesinin yaptıklarında kimi suçlayacaksınız.Aynı Galatasaray kulübesi, Kasımpaşa maçı bitiminde, üstelik de maçı farklı kazanmışken Kasımpaşalı oyuncu ve teknik adamlara saldırmadı mı?Kasımpaşa, Fenerbahçe olmadığı için kimse konuşmadı, kimse görmedi ya da görmezden geldi ama bu kez gördüler.Bu neyin kavgası.Bu neyin utanmazlığı.

Koskoca Fatih Terim, İmparator Fatih Terim hiç mi ders almaz geçmişte yaşananlardan.İsviçre ile oynadığımız milli maçta yapılan rezilliklerin utancı hala üzerimizdeyken..Böyle bir Galatasaraylılık var mı?Böyle bir sportmenlik var mı?Bu ne ya!Belli ki siz utanmıyorsunuz.Ama bizi çok utandırıyorsunuz!

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