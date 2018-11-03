Böyle bir Galatasaraylılık var mı?

Galatasaray- Fenerbahçe maçını, Senegal’de, beIN Sports uygulaması ile mobil cihazdan izledim.
İlk yarıda Galatasaray'ın tarihi farka koşacak görüntüsü hakimdi.
Yine bir kasım ayında 6-0'ın rövanşı alınacak diye düşündü pek çok Galatasaraylı.
İlk yarıda Galatasaray’ın yaklaşık 300 başarılı pasına karşılık, Fenerbahçe’nin yaklaşık 70 başarılı paslaşması vardı.
Galatasaray'ın sayılan-sayılmayan golleri, direkten dönen topları neredeyse tek kale oynadığı bu yarıda, Fenerbahçe tek bir gol girişiminde bulundu.
Hakem Aydınus ise iyi niyetli olmadığını daha ilk yarıda gösterdi.
İlk yarıda, Galatasaray’ın sağ hücum kanadında peş peşe sert fauller yapıldı.
Bunlardan birinde direkt kırmızı kart olabilirdi ama Aydınus sarıya bile tenezzül etmedi.
Sonrasında da Aydınus’un kötü yönetimi devam etti.
Galatasaraylıların hakeme tepkileri haklıydı büyük ölçüde.
İkinci yarıda ise Fenerbahçe dengeyi sağladı ve neredeyse galibiyete gidecekti.
Hocası bile olmayan ve haftalardır tel tel dökülen Fenerbahçe karşısında maçı kaybedecek noktaya gelen ve Fenerbahçe’ye bir anlamda can suyu veren Galatasaray’da birilerinin bunun sorumluluğunu üstlenmesi lazım.
Kimin mi?
Kazanınca kim göklere çıkarılıyorsa onun elbette.
Şimdi geleyim konuya.
Maçın sonucunun benim için zerre önemi yok.
Fenerbahçe’yi çok yendi Galatasaray çok da yenildi.
Fenerbahçe ne zaman kötü gitse, Galatasaray’ı yenerek toparlanır en azından moralini bir nebze düzeltirdi.
Alışkınız buna.
Alışkın olmadığımız ise maç sonu ortaya çıkan ve utanç verici olduğu tartışmasız olaylar.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.