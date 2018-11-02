Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde büyük kavga

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçın ardından iki takım futbolcuları arasında kavga çıktı. Belhanda ve Soldado arasında yaşanan gerginlikle başlayan kavgaya, yedek kulübesindeki oyuncuların yanı sıra teknik ekiplerden bazı isimler de dahil oldu!