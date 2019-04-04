Türkiye ile ABD arasında yaşanan F-35 gerilimi sonrası, Rusya'nın yeni nesil savaş uçağı Su-57 gündeme geldi. Rus askeri uzman Korotçenko, Türkiye’nin 5. nesil savaş uçağını Rusya’yla ortaklaşa geliştirebileceğini belirtti. Habertürk yazarı Fatih Altaylı ise "F-35’lerin Türkiye’ye verilmesinin önüne ciddi engeller koyuldu bile. Daha önce de yazmıştım. 'Hem F-35’leri hem Rus muadili Su-57’yi alalım' diye" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in, "Türkiye seçimini yapmalı. Tarihin en başarılı askeri ittifakında kritik bir ortak olmak mı istiyor, yoksa bu ortaklığın güvenliğini riske atmak istiyor" sözlerine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "ABD artık karar vermeli. Türkiye'nin müttefiki olarak mı kalacak, yoksa terör örgütleriyle el ele vermek suretiyle düşmanlarımıza karşı bizi zor durumda bırakıp dostluğumuzu riske mi edecek?" diye karşılık verdi.

İHRACAT LİSANSI ÇIKTI

Rusya tarafından üretilen Su-57 savaş uçağı, tek koltuklu, çift motorlu ve “görünmezlik” özelliğine sahip. İlk uçuşunu 2010’da gerçekleştiren Su-57 halen Rus ordusu tarafından test ediliyor. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Su-57’nin ihracatı için gerekli lisansa önümüzdeki haftalarda son onayı vermesi bekleniyor.

TÜRKİYE İLE ORTAKLIK

Rusya'nın üzerinde çalıştığı yeni nesil savaş uçağı Su-57 için Rusya ile Türkiye'nin ortak çalışması gündeme geldi. Uçağın üretiminde Türkiye'nin de yer alabileceği iddialarının ardından, bu uçağın F-35'lere alternatif olabileceğini de konuşuldu.

ALTAYLI: SU-57 PAZARLIĞI YAPMALIYIZ

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Rusya'nın Su-57 uçaklarını alabileceğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"ABD’nin S-400’lerle ilgili tavrı giderek daha sertleşiyor.

Bir yandan ipler koparılmıyor ama diğer yandan gerilim tırmanıyor.

F-35’lerin Türkiye’ye verilmesinin önüne ciddi engeller koyuldu bile. Daha önce de yazmıştım.

'Hem F-35’leri hem Rus muadili Su-57’yi alalım' diye.

Bence artık şart oldu.

Rusya ile bu yeni uçağın Türk Hava Kuvvetleri envanterine katılması ile ilgili pazarlıklara bir an önce başlamak lazım.

ABD’nin anlayacağı dil bu."

SU-57 ÖZELLİKLERİ

Mürettebat: 1

Uzunluk: 19.8 m

Kanat genişliği: 13.95 m

Boş ağırlık: 18,000 kg

Yüklü ağırlığı: 25,000 kg

Azami kalkış ağırlığı: 35,000 kg

Hız: Mach 2.0 (2,140 km/h)

Menzil: 3,500 km

Menzil (Ses üstü hızda): 1,500 km supersonic

Yükseklik sınırı: 20,000 m

En yüksek g-limiti: +9.0 g