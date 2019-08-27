Fatih Altaylı, Habertürk TV'de Hande Sarıoğlu'nun moderatörlüğünde Emin Çağlar'ın da yorumlarıyla katıldığı Spor Saati adlı programda açıklamalar yaptı.

1-1 sonuçlanan Galatasaray - Konyaspor maçını değerlendiren Altaylı, "Büyük bir rezalet, futbol adına büyük bir utanç izledim. Gerçekten Türk futbolu adına üzüldüm. Dünkü maç ve dünkü Konyaspor, Süper Ligi'nin niye değersizleştiğinin, beIN SPORTS'un niye fiyatı düşürmek istemesinin çok net bir göstergesi. Konyaspor utanç verici futbol oynadı. Liverpool - Arsenal maçından bir gün sonra Galatasaray - Konyaspor maçını izleyince bileklerimi kesmek istedim! 60 dakika hücum etmemeyi düşünen, hücum etmeme kapasitesi olmadığı yolunda inanç uyandıran, kendi sahasına uyanmış, 11 kişiyle topun arkasına geçmiş, futbol adına hiçbir şey ortaya koymayan utanç verici takım var ortada. Bakınca 'Bu takım nasıl Süper Lig'de?' diyorsun" dedi.

Galatasaray'ın golünden sonra Konyaspor'un başka bir futbol oynandığına dikkat çeken Altaylı, "60 dakika utanç verici, futbol dışı bir rezalet ortaya koyuyor Konyaspor. Galatasaray da kapanmış rakibine karşı saçma sapan ataklarla bir şeyler yapmaya çalışıyor ama futbol yok ortada. Çünkü Konyaspor'un futbol oynama niyeti yok. Oynadıkları şey futbol falan değil. 60. dakikada Galatasaray, Adem Büyük'ün akılcı biçimde hareketi ve Babel'in gol atmasıyla Konyaspor birden bire bambaşka kimliğe büründü ve Galatasaray'ı kendi sahasına hapsetti. Tek kale! Konyaspor'un başkanı, yöneticisi bir şeyi olsam Aykut Kocaman'ı çağırır ve 'Sen böyle bir top oynuyorsun, geçen senenin şampiyonunu yarı sahasına hapsediyorsun, 60 dakika niye bunu yapmadın? Bunu yapsaydın da ekran başında, tribündeki kişiler hoşça vakit geçirirdi ve Galatasaray'ı yenerdin, berabere kalırdın.' derdim. Bunu yapabilen takım neden yapmıyor? Utanç bu ya!" ifadelerini kullandı.

Eleştirilerine devam eden Altaylı şunları söyledi:

"Aykut Kocaman 'Ben futbol adamıyım, teknik direktörüm' diye dolanmasın. 1-0'dan sonra da aynı futbolu devam ettirseydi güçleri bu derdik ama hayır. Elinden gelenin Galatasaray'ı sürklase edecek kadar sahasına hapsetmek olduğunu gördük. E neredesin sen? Bu oyuna katkı bu mudur? Türkiye'de 5 tane daha Aykut Kocaman gibi teknik direktör olsun, bu ligin değeri 50 milyon etmez! 1970'lerde vardı bu futbol. Bugünün ekonomisi, taraftarı bunu istemiyor! İngiltere 3. Ligi bundan 5 kat kaliteli değilse hiçbir şey bilmiyorum!"

Galatasaray'ın oyunuyla ilgili de konuşan Altaylı, "Galatasaray geçen hafta rezil bir futbolla rezil bir mağlubiyet almış... Stat full gibi, taraftar coşkulu falan. Bana sorarsan ideal diyebileceğiniz bir kadroyla çıktı Galatasaray... Ancak koca Galatasaray'ın bir oyunu geçen sene de yoktu, bu sene de yok. Geçen sene ne vardı? Onyekuru vardı. Ona bir gol atıyorlardı, Onyekuru gidiyordu. Öbür taraftan Feghouli geliyordu falan. Oturmuş şablon bir futbolu yoktu. Onyekuru yok, Babel var. Babel, Galatasaray adına sahanın en iyisi gibi görünmekle beraber bir tek Babel'in üzerinden futbol oynayamıyorsun. Degajlar bile Babel'e yapıldı. Bu mudur futbol? Liverpool, Barcelona, Manchester City, futbolu bir başka seviyeye taşıyor. Bakıyorsun Türkiye'nin en efsane olmuş Fatih Terim, futbol felsefesi olarak ne getiriyor? Bakıyorsun Klopp bir şey yapmaya çalışıyor, Guardiola, 10 senedir yapıyor. Burada böyle bir şey de yok. Koca İmparator... Kulüp para da harcıyor. Taktik ne? Galatasaray ne oynamaya çalışıyor? Bir tek Babel üzerinden oyun kurulmaya çalışılıyor. Babel'e top atmak dışında ne var, bilmiyorum. Çok da istenmeyen Belhanda keşke olsa noktasına gelindi." yorumunu yaptı.

Yeni transferleri de değerlendiren Altaylı "Seri büyük bir hayal kırıklığı. Adaptasyon meselesi değil bu, kumaşta bir şey vardır, öyle bir şey de yok. En basit pasları veremiyor. Gördüğü kırmızı kart, 1 de değil 1,5'luk kırmızı kart. Nzonzi'yi beğendim ama neye göre? Galatasaray adına ikinci en iyi Nzonzi'ydi. O niye adaptasyon sorunu olmuyor? Seri'yi ilk Panathinaikos maçında seyrettim, uzun toplar, müthiş bindirmeler... Seri ön liberodan derin top atıyor falan. Değişik bir Galatasaray izleyeceğiz dedik, sezon başladı bambaşka. Şampiyon takım konumunu bulamıyorsa sorun var demektir. İdari, teknik, bir milyon hata var. Şampiyon takım, sevinç yaşamadı. Hadi Galatasaray, şampiyonluğa çok sevinen bir camia olmadı ama 'Onu satalım, bundan kurtulalım...' Elinde bir olmuş bir yemek var, onu mundar ediyorsun. Böyle de bir yönetimsel hatayla da buraya gelindi. Falcao, Falcao diyorsun, haftalardır sessiz kalan Terim bir şeyler söyledi. Şampiyonlar Ligi kurası çekilecek, Allah muhafaza City, Liverpool falan gelirse Galatasaray 0 puan 0 golle tamamlar. Negatif puan olsa negatif puanla çıkardı. Eksi averajla tamamlarız." ifadelerini kullandı.

KONYASPOR'UN OYUN PLANI NE?

"BİR DAHA KONYASPOR MAÇI İZLEMEM"

Konyaspor'un oyun planıyla ilgili konuşmaya devam eden Altaylı şunları söyledi:

"Konyaspor'un golü geliyorum diyordu, Galatasaray o kadar çıkamadı ancak Konyaspor gol atmaktan o kadar uzak bir takım ki 90+'da Galatasaray savunmasına çarpan topla gol atabildiler yoksa gol atabilecekleri yok. Konyaspor'un oynadığı savunma futbolu değil. Konyaspor futbol mutbol oynamıyor. Bu futbol dışı bir şey. Savunma futbolu yaparsın gereğinde bunu hücuma dönüştürürsün. Konyaspor'un öyle bir niyeti yoktu. Ben bir daha Konyaspor maçı izlemem. Keyif almak istiyorum futbol seyrederken. Klopp babamın oğlu mu? Bana ne! Parayı ben veriyorum, parayı veren düdüğü çalar. Bu lige kim para veriyorsa o düdüğü o çalar. Para verip bu rezilliği seyretmek istemiyorum. Bunu yapan Galatasaray'sa Galatasaray'ı da eleştiriyorum. Fatih Terim'i eleştirmeye paçası sıkan benden başka kişi var mı?"

DIAGNE'NİN PERFORMANSI

"KOŞTU, ALAN YARATMAYA ÇALIŞTI..."

Ayrılması gündemde olan Diagne'yle ilgili konuşan Altaylı, "Koştu, mücadele etti, alan yaratmaya çalıştı ama Galatasaray doğru düzgün bir orta yapabildi mi? 2-3 tane. Diagne'nin de hava hakimiyetinde bir sorun var gibi, bir yandan yalnız da kalıyor. Bir şeyler yapmaya çalıştı" dedi. Konyaspor'un Diagne'nin pozisyonunda penaltı beklentisiyle ilgili olarak Altaylı, "Çarpma bence o, yeni talimatlara göre penaltı falan değil. Bazı spor kanallarındaki bazı yorumcular, Fatih Terim'le olan şahsi meselelerinden ötürü buna penaltı dediler. Fatih Terim onların muhabirlerini idmana sokmamış galiba o yüzden sanırım" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN GÖĞÜS SPONSORLUĞU

"PİZZA MARKASINI ALMAK AYIP BİR ŞEY Mİ?"

Galatasaray'ın göğüs sponsorluğu anlaşmasını değerlendiren Altaylı "NCAA'in sponsoru pizzacı. Dünyaca ünlü bir pizzacı. Galatasaray'ın büyümek isteyen, bir hayli de büyümüş bir yerel markayı sponsor olarak kendine alması, üstelik daha önceki sponsorun neredeyse iki misli bir miktara almasında ne var anlamadım. Genelev markası mı? Kumar markası mı? Ki Türkiye'de bahis sitelerini sponsor olarak alanlar var. Bahis sitesi alındığında büyük tepki gösteriyorum çünkü bahis işinin futbolu kirlettiğini düşünüyorum. Pizza olması ayıp bir şey mi? Vodafone ile Beşiktaş bir anlaşma yapmış, o bitince belki o da olmayacak. Parasını ödemeyen ve devlete bilmem ne yapmış bir telekomünikasyon şirketi oldu da bu niye olamasın?" yorumunda bulundu.

ULTRASLAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI...

"UTANÇ VERİCİ. UTANÇ, UTANÇ!"

Galatasaray taraftar gruplarından ultrAslan'ın Konyaspor maçı öncesinde yaptığı açıklama üzerine konuşan Altaylı şunları söyledi:

"Utanç. Utanç. Büyük utanç! Koskoca Galatasaray adına kim olduğu belirsiz bir taraftar grubu açıklama yapıyor. Sanırsın ki kulübün basın sözcüsü. Utanç verici ve kötü bir Türkçe'yle! Batıya açılan pencere, Türkiye'nin en önemli eğitim kurumlarından doğmuş bir kulüp... Yapılan açıklamanın düzeyine bak! Utanç! Utanç ama böyle başa böyle tarak."

"GALATASARAY'IN BAŞINDA GARİP BİR BAŞKAN VAR"

"Geçen hafta rahmetli Haluk Dursun, bizim mektepten dostumuz vefat etti, cenaze töreni Galatasaray Lisesi'nde düzenlendi. Herkes çıktı konuştu. En son Bakan çıktı konuştu. Bakandan sonra kızı çıktı ve aile adına herkese teşekkür etti ve tören bitti. Birden bire dediler ki Mustafa Cengiz de konuşacak. Abi ne alaka? Demiş 'Ki ben de konuşacağım' Demişler ki 'Beyefendi burada sizlik bir şey yok, kulüple ilgili bir şey değil' Ve çıktı konuştu. Rahmetlinin adını bilmiyor, 'Ahmet, Ahmet' diyor. Göbek adı Ahmet'ti ama hiçbirimiz bilmezdik, Ahmet diyen yoktu ona. Saçma sapan bir konuşma yaptı. Böyle acayip bir durum var Galatasaray'da. Garip, ne olduğu belirsiz bir başkan var. Taraftar, kulübün önemli bir unsurudur ve istediğini söyler ama koca Galatasaray taraftarını, ultrAslan gibi küçük bir kabule indirgemek... Hadi onu da geçtim ultrAslan içinde doğru dürüst adamlar var, bunların başında garip yapılanma var. İki üç çıkar odağı haline gelmiş adam... Siyasetin, ticaretin, dinin, mafyanın her şeyin içinde! Galatasaray Kulübü, başkanı ve ikinci başkanı vasıtasıyla bunlara çanak tutuyor. Bunlarla ortak çanak yalıyor. Bunun kabul edilebilir yanı yoktur. Benzer şeyi Ali Koç yaptığında da eleştirmiştik ama bu daha vahim. Mustafa Cengiz çok istiyorsa, Galatasaray başkanlığını bıraksın ki yakında bırakmak zorunda kalacak, gitsin ultrAslan'a başkan olsun! Oraya yakışır zaten!"

"MAHKEME KARAR VERECEK VE MECBUREN GİDECEK"

"Mahkeme kararı çıkacak ve mecburen bırakacak. İbra edilmediği için, ibra edilmeme kararına son derece karşı olduğumu, bunun bir ayıp olduğunu söylüyorum ama bu beyefendilere söyledim ki 'Hemen bir seçim yapın bitsin gitsin, kurtulun' dedim ama dinlemediler. Sonunda giderler. Sonuç mahkeme kararıyla olacak, hukuk varsa öyle olur."

SÜPER LİG'DE FENERBAHÇE FIRTINASI!

"GALATASARAYLI OLARAK VEDAT'I KISKANDIM. KEŞKE BİZ ALABİLSEYMİŞİZ"

Fenerbahçe'nin 90+3'te attığı golle kazandığı Başakşehir maçını değerlendiren Altaylı şunları söyledi:

"Biraz şaşkınlıkla seyrettim çünkü Fenerbahçe'nin futbol iştahı ve oyunundaki dirilik beni şaşırttı. Açıkçası çok beğendim. Fenerbahçe'nin geçen senenin sonundan bugüne kadar yapmış olduğu atılım, farklılaşma ve yeni transferlerini intibak ettirmesi çok başarılı. Vedat Muric'i çok beğendim, inanılmaz oynuyor. Gol atmasının yanında hırsı, takıma katkı sağlama arzusu, agresif oyunu, presin içinde olması falan... Bir santrfordan ne beklersin? Bunları. Vedat süper bir santrfor değil ancak takıma inanılmaz katkı sağlayabilecek çok iyi bir oyuncu. Çok karakterli bir oyuncu. Galatasaraylı olarak kıskandım. Keşke biz alabilseymişiz. Tolga da iyiydi, Emre de iyiydi. Fenerbahçe, umduğumun ötesinde bir performans sergiliyorlar. Bunu nereye kadar sürdürürler bilemiyorum. Galatasaray'ın karşısına 15-18 puanla gelebilirler"

"BAŞAKŞEHİR 4-0 DA YAPABİLİRDİ"

"90+'da gol atmak takımın kondisyon ve hırs olarak iyi bir noktada olduğunu gösterir ve avantajdır. Fenerbahçe'nin kadrosu zengin mi? Bence değil. İlerleyen haftalarda bir form düşüklüğüne neden olabilir mi? Olmaya da bilir. Fenerbahçe iyi başladı, iyi oynuyor. Aldığı 6 puanın şansa olmadığını görüyoruz fakat şunu söylemekte de fayda var. Başakşehir ilk yarıda maçı 4-0 yapabilirdi. Edin Visca'nın kaçırdığı goller var. Bunları kaçırdığını görmedim. Bu garip yani. Bu Başakşehir adına iyi olmayan işaretler. Fenerbahçe kalecisinin kurtardıkları var, Başakşehir'in atamadıkları var, var oğlu var. Ancak sonrasında Fenerbahçe'nin 90+2'de attığı gol var. Atamayana atarlar. Fenerbahçe çok gol yiyip 4-0'lık mağlubiyetle ayrılabilirdi ama ayrılmadı. Ayrılmayınca diyecek bir şey yok. Başakşehir'in gol atamama sorununu çözmesi lazım"

"FENERBAHÇE HAVAYA GİRDİ Mİ ZOR TUTARSINIZ"

"Bu havaya girmek önemlidir, iki maçla havaya girdi. Fenerbahçe, havayla giden bir takımdır. Havaya girdi mi zor tutarsınız Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe çok farklı geriye düşebileceği bir maçta kalecisinin de katkısıyla farklı geriye düşmedi. Buna rağmen direndi ve 90+'da golü buldu"

MEHMET TOPAL'IN BAŞAKŞEHİR'E TRANSFERİ

Başakşehir'le 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Mehmet Topal'ın yurt dışından gelen teklifler yerine Başakşehir'i tercih etmesini değerlendiren Altaylı, "Kariyer yapma yaşı değil, aksine kariyerini nerede bitireceğini düşünüyor. Avrupa'da bu parayı alır mı? Burada bir düzeni var, eşi var çocuğu var. Real Betis'e gidip oradan Barcelona'ya mı gidecek? Vergisi var bilmemnesi var. Hayırlısı olsun, Mehmet'i severim iyi adamdır" dedi.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MÜCADELESİ

"FAVORİM TRABZONSPOR"

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesini yorumlayan Altaylı şunları söyledi:

"Trabzon o maçtan puanla çıkarsa çok önemli bir avantaj elde etmiş olacaktır. O maçın skoru bu senenin şampiyonluk heveslisi takımları netleştirir diye düşünüyorum. Trabzonspor bu sene şampiyon olmak istiyorsa ki bu sene şampiyonluğa yakın olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluğa yakın olduklarında ilginçtir ki genelde Fenerbahçe'yle yarışırlar ve genellikle son maçlarda Fenerbahçe'ye verirler şampiyonluğu. Şike iddialarının olan sezonda da öyle olmuştu. Zor bir maç. Bana sorarsanız Trabzonspor favori. Maç, Kadıköy'de olsa da Trabzonspor favori. AEK maçının perşembe günü olması da muhakak etkiler. Trabzonspor'u futbol olarak hala favori görüyorum"

TRABZONSPOR'UN STURRIDGE TRANSFERİ

"STURRIDGE, TÜRKİYE'DE TEK BACAKLA DA OYNAYABİLİR GİBİ GELİYOR"

Trabzonspor'un Daniel Sturridge transferi üzerine konuşan Altaylı, "Sturridge geldi bir de. Geçen sene az sahne aldı ama süre aldığı her maçta iyi işler yaptı. Müzmin sakat iddiaları var ama sanmıyorum. Öyle bir hali yok. Formda bir Sturridge, Türkiye'de tek bacakla da oynar gibi geliyor bana" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'IN SON DURUMU

"OĞUZHAN VE FİKRET ORMAN NEDEN HALA BEŞİKTAŞ'TA ANLAM VEREMİYORUM"

Beşiktaş'ın Göztepe mücadelesini yorumlayan Altaylı, "Oğuzhan'ı neden hala Beşiktaş'ta tutuyorlar anlamak mümkün değil. Niye Beşiktaş'ta olduğunu anlamadığım bir isim daha var: Fikret Orman. Oğuzhan'la Fikret Orman'ın bu kulüpte ne işi var çözemedim. Bir garip başkanlık dönemi yani son dönemi" değerlendirmesinde bulundu.

16 milyon Euro'yla en çok bonservis ödenenen Fikret Orman dönemi olması ve Quaresma'nın ayrılığı üzerine konuşan Altaylı, "Quaresma'nın daha önceki ayrılığı da bu şekildeydi. Bu ayrılıkta ters gelen ne var? Transfer dönemi çoğu yerde kapandı, zamanlaması saçmalık yani. Ama tek saçmalık bu değil ki sayın başkanın yaptığı. Beşiktaş'ta bir sürü yanlış yapıyor ama bu göz göre göre acayiplik. Normaldir yani Fikret Orman böyle şeyler yapıyor, hep yaptı" dedi.

TÜRK FUTBOLUNDAKİ MALİ ÇÖKÜNTÜ

"BAŞ SORUMLULAR ÖZHAN CANAYDIN, AZİZ YILDIRIM VE YILDIRIM DEMİRÖREN'DİR"

Türk futbolunun 2004'ten bu yana geldiği mali noktayı değerlendiren Altaylı, şunları söyledi:

"Fenerbahçe'deki durumun sorumlusu Aziz Yıldırım'dır. Galatasaray'da başlangıç itibariyle Özhan Canaydın'dır. Beşiktaş'ta ise Yıldırım Demirören'dir. Yıldırım Demirören bütün başarısızlığını TFF Başkanı olarak taçlandırmıştır. Beşiktaş'ı batırdıktan sonra Federasyon'un başına ne hikmetse gelmiştir. Aziz Yıldırım, gerçek bir enkaz bırakmıştır. Özhan Canaydın ise kendi ellerimle devrettiğim için biliyorum, 5 milyon dolar borçla aldığı kulübü 1 sene sonra yanlış hatırlamıyorsam 50 daha sonra 90 milyon dolar borca çıkarmıştır. Adnan Polat döneminde bir kısım stabil kalmakla birlikte arkasından da Ünal Aysal döneminde bir facia olmuştur. Bunlar bu işin bir numaralı sorumlularıdır. Galatasaray'da çok severim, nur içinde yatsın ama çöküşü başlatan rahmetli Özhan Canaydın'dır. Beşiktaş'ta Yıldırım Demirören, Fenerbahçe'de ise büyük başkan Aziz Yıldırım, Türk futbolundaki bütün kaosun sorumlusudur. Onların yukarı çektiği zarar çıtaları, Türk futbolnunu etkilemiş ve herkesi batırmıştır.