Fatih Karagümrük: 1 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük, evinde Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. 85. dakikada Atakan Çankaya'nın golüyle galip gelen Fatih Karagümrük, puanını 42'ye yükseltti. Ümraniyespor ise haftayı 32 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 1-0'lık skorla Fatih Karagümrük oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golü 85. dakikada Atakan Çankaya attı.
Bu sonucun ardından Fatih Karagümrük puanını 42'ye yükseltirken, Ümraniyespor ise 32 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Ümraniyespor, evinde İstanbulspor'u ağırlayacak.