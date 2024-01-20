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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük-Başakşehir: 1-1 (MAÇ SONUCU) - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük-Başakşehir: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya gelen Fatih Karagümrük ile Başakşehir, sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Fatih Karagümrük, 10 kişi kaldığı ve yenik duruma düştüğü maçta 1 puanı 88'de Salih Dursun'un golüyle kurtardı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2024 - 18:02 Güncelleme: 20.01.2024 - 18:47
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        Karagümrük 10 kişiyle puanı kaptı!
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        Fatih Karagümrük ile Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi.

        Konuk ekip Başakşehir, 45. dakikada Paoletti'nin kendi kalesine attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

        Ev sahibinde Davide Biraschi, 76. dakikada ikinci sarı kartını görüp kırmzıı kartla oyundan atıldı.

        10 kişi kalan Fatih Karagümrük, 88. dakikada Salih Dursun'un attığı golle skoru 1-1'e getirip 1 puanı kaptı.

        Tehlikeli bölgede yer alan Karagümrük bu sonucun ardından puanını 21'e çıkarırken, yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Başakşehir ise puanını 27 yaptı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        15. dakikada Deniz Türüç'ün ortasında Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştıramadığı top, ceza alanı çizgisinin üzerinde Figueiredo'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden şutunda top üstten auta çıktı.

        41. dakikada Teklic'in sağdan ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Serdar Dursun'un kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

        44. dakikada Onur Ergün'ün pasında ceza sahasının hemen dışında topu kontrol eden Berkay Özcan'ın köşeye plase şutunda, kaleci meşin yuvarlağı direk dibinde kornere çeldi.

        45. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün savunma arkasına ara pasında altıpasın sağında topla buluşan Berkay Özcan'ın yerden vuruşunda, Paoletti'ye çarpan top filelerle buluştu: 0-1

        45+2. dakikada ceza yayı üzerinde Eysseric'in pasında penaltı noktası gerisinden Bertolacci'nin vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.

        50. dakikada RAMS Başakşehir gole çok yaklaştı. Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazdan sert şutunda kaleci topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında Figueiredo'nun altı pas içerisinden tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Sirigu son anda çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

        52. dakikada soldan Figueiredo'nun ortasında altı pas üstünde Ömer Ali Şahiner'in kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

        53. dakikada Paoletti'nin ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı direk dibinden kornere çeldi.

        88. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük beraberliği yakaladı. Hücum yönünün sağından Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde iyi yükselen Salih Dursun'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

        Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

        Hakemler: Ümit Öztürk, Ceyhun Sesigüzel, Murat Tuğberk Curbay

        VavaCars Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Salih Dursun, Ceccherini (Dk. 46 Biraschi), Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 79 Emir Tintiş), Paoletti, Güven Yalçın (Dk. 90+1 Lawrance), Eysseric, Teklic (Dk. 60 Lasagna), Serdar Dursun (Dk. 79 Can Keleş)

        RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Dubois, Opoku, Lima, Deniz Türüç, Onur Ergün (Dk. 86 Mahmut Tekdemir), Berkay Özcan (Dk. 90+1 Aleksic), Ömer Ali Şahiner (Dk. 72 Emirhan İlkhan), Piatek, Figueiredo (Dk. 72 Keny)

        Goller: Dk. 45 Paoletti (Kendi kalesine) (RAMS Başakşehir), Dk. 88 Salih Dursun (VavaCars Fatih Karagümrük)

        Kırmızı kart: Dk. 76 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)

        Sarı kartlar: Dk. 56 Opoku, Dk. 58 Deniz Türüç (RAMS Başakşehir), Dk. 90+4 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)

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