Süper Lig'in 3. haftasının açılış maçında Fatih Karagümrük, Başakşehir'i ağırlıyor
KARAGÜMRÜK - BAŞAKŞEHİR: 0-0
İlk yarı oynanıyor...
STAT: Atatürk Olimpiyat
SAAT: 20:00
HAKEM: Ali Şansalan
YAYIN: BeIN Sports 1
KARAGÜMRÜK: Viviano, Lichaj, Roco, Zukanovic, Balkovec, Ramazan, Biglia, Sabo, Alassane, Darri, Mevlüt
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Can
BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, İrfan Can, Visca, Frei, Crivelli, Demba Ba
TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk
MAÇTAN NOTLAR
Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.
Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.
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