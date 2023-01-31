Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadele her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı.
Beşiktaş 33. dakikada Cenk Tosun'un golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatırken, Karagümrük bu gole 49'da Ozdoev ile yanıt verdi.
Ligde 5 maçlık galibiyet serisi sona eren ve şampiyonluk yarışında önemli bir kayıp yaşayan siyah-beyazlılar puanını 39'a çıkardı.
Yenilmezlik serisini 5 maça çıkaran Karagümrük ise puanını 23 yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR
5. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Welinton'un hatalı pasında Ricci, Colin Kazım’ı gördü. Bu futbolcu ceza yayı üzerindeki Bertolacci’ye pasını aktardı. Rakibinden sıyrılıp ceza sahasına giren İtalyan futbolcu, penaltı noktası üzerinden yerden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.
25. dakikada Redmond'ın pasıyla topla buluşan Tayfur, ara pasıyla meşin yuvarlağı soldan ceza sahasına giren Cenk'le buluşturdu. Savunmanın arkasına sarkan Cenk'in çaprazdan plase vuruşunda üst direğe çarptı.
33. dakikada Beşiktaş golü buldu. Masuaku'nun soldan ceza sahasına gönderdiği ortada Biraschi kafayla uzaklaştırmak isterken Baniya'nın ayağına çarpan top Cenk Tosun'un önünde kaldı. Kale sahası önündeki bu futbolcu yerden bir vuruşla takımını öne geçirdi: 0-1.
43. dakikada sağ kanatta topla buluşan Matteo Ricci, ceza sahası içi sağ çaprazındaki Fabio Borini'ye yerden ortaladı. Bu futbolcunun gelişine şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
49. Fatih Karagümrük skora eşitlik getirdi. Colin Kazım'ın ceza sahasına gönderdiği uzun pasta sol çaprazda topla buluşan Borini, bekletmeden penaltı noktası üzerine çıkardı. Müsait pozisyondaki Ozdoev'in kayarak vuruşunda top Mert Günok'un üzerinden filelere gitti: 1-1.
86. dakikada Ricci'nin kendi yarı alanından verdiği derin pasta Diagne hareketlendi. Kaleci Mert Günok kalesini terk ederek son anda Diagne'den önce müdahale ederek tehlikeyi engelledi.
90. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Fabio Borini, rakibinden sıyrılıp uzaktan çok sert vurdu. Bu pozisyonda kaleci Mert Günok uzanarak meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Şansalan, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar
Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi (Dk. 90+6 Salih Dursun), Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 69 Shukurov), Ricci, Ozdoev (Dk. 90+6 Feghouli), Colley (Dk. 88 Burak Kapacak), Borini, Colin Kazım (Dk. 69 Diagne)
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Tayyip Talhan Sanuç (Dk. 72 N'Kouduo), Masuaku, Gedson, Tayfur Bingöl, Redmond (Dk. 46 Saiss), Dele Alli, Cenk Tosun, Aboubakar (Dk. 46 Muleka)
Goller: Dk. 33 Cenk Tosun (Beşiktaş), Dk. 49 Ozdoev (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 63 Biraschi (Fatih Karagümrük), Gedson (Maçın ardından) (Beşiktaş)
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