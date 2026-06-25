Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Fatih Karagümrük, Marco Silvestri’yi kadrosuna kattı!

        Fatih Karagümrük, Marco Silvestri’yi kadrosuna kattı!

        Trendyol 1. Lig temcilcisi Fatih Karagümrük, son olarak Serie A ekibi Cremonese forması giyen İtalyan kaleci Marco Silvestri'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Haziran 2026 - 14:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Karagümrük, Silvestri'yi kadrosuna kattı!

        Trendyol 1. Lig takımlarından Fatih Karagümrük, yeniden Süper Lig'e yükselme hedefi doğrultusunda kadro yapılanmasını sürdürürken, tecrübeli kaleci Marco Silvestri'yi renklerine bağladığını açıkladı.

        35 yaşındaki file bekçisi, kariyerinde Cagliari, Leeds United, Hellas Verona, Udinese, Sampdoria, Empoli ve son olarak Cremonese formalarını giydi. Deneyimli kaleci, 2020 yılında İtalya Milli Futbol Takımı kadrosuna davet edilmesine rağmen forma giyme fırsatı bulamadı.

        Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, İtalya Serie A ekibi Cremonese’den kaleci Marco Silvestri ile anlaşma sağladı. Büyük bir deneyime sahip olan yıldız kaleci; Hellas Verona, Udinese, Sampdoria ve Leeds United gibi önemli kulüplerde forma giydi. 2020 yılında İtalya A Milli Takımına seçilen, alt yaş kategorilerde de ülkesine hizmet eden Marco Silvestri’ye ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kastamonu'da evin bahçesine İHA düştü

        kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Kuşkayası köyünde, bir evin fındık bahçesine, 200 kilogram ağırlığında İnsansız Hava Aracı (İHA) düştü. Gürültü üzerine bahçeye koşan ev sahibi ile köylüler şaşkınlık yaşarken bahçesine İHA düşen Musa Zilan, "10 metre daha gelse evimiz gidiyormuş" dedi. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yunusça nazar kıldık"
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        Kılıçdaroğlu ve Özel ilk kez yan yana
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        "Denge bozan hiçbir girişim kabul edilemez"
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        İşte Montella'nın ABD maçı 11'i!
        Korkunç yangın! Engelli 3 kişi hayatını kaybetti!
        Korkunç yangın! Engelli 3 kişi hayatını kaybetti!
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        12. Yargı Paketi'ne TBMM Adalet Komisyonu'ndan onay
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        TÜİK açıkladı! İşte Türkiye'de en çok ölüme yol açan hastalıklar
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Ağır bilanço! Hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a çıktı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        Güney Afrika'dan tarihi başarı!
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        AI’ye en dayanıklı meslek ne oldu?
        Belediye otobüsünde kalbi durdu! İlk durak: Hastane!
        Belediye otobüsünde kalbi durdu! İlk durak: Hastane!
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Scorpions, İstanbul'da sahne aldı
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        Irak OPEC'ten ayrılacak mı?
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        Kazak devi Türkiye'de banka satın alıyor
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        "Kısa bir süreliğine hayatımı kaybettim"
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        Avrupa’nın saklı cenneti: Direkt uçuş bile yok!
        O iddialara yanıt
        O iddialara yanıt
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı
        İlk etap çalışmaları tamamlandı, Sümela ziyarete açıldı