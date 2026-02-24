Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Fatih Sultan Mehmet'in 'en sevdiği' yemek: Mutancana

        Fatih Sultan Mehmet'in 'en sevdiği' yemek: Mutancana

        Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 'en sevdiği yemek' olarak rivayet edilen ve Edirne saray mutfağının önemli lezzetlerinden mutancana, tatlı, mayhoş, tuzlu aromaların dengeli uyumuyla bugün de sofralarda yerini alıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.02.2026 - 11:48 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fatih Sultan Mehmet'in 'en sevdiği' yemek

        Edirne saray mutfağının bugüne ulaşan lezzetlerinden mutancana, yörede sevilerek tüketiliyor.

        AA'nın Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Edirne saray mutfağının önemli lezzetlerinden mutancananın yapımı anlatıldı.

        Tatlı, mayhoş ve tuzlu tatların dengeli birleşimiyle beğeni toplayan bu yemek, kuzu eti, kuru meyveler, bal, tarçın, sarımsak ve arpacık soğanıyla hazırlanıyor.

        Böylece damaklarda unutulmaz bir iz bırakan lezzet ortaya çıkıyor.

        Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 'en sevdiği yemek' olarak rivayet edilen mutancana, Edirne saray mutfağını yakından tanımak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler arasında yer alıyor.

        Yemeğin hazırlanışını anlatan şef Hasan Çetin, mutancananın 15. ve 16. yüzyıllardan itibaren yapılan Trakya yöresine ait bir lezzet olduğunu söyledi.

        Mutancananın o dönemlerde lezzetiyle saray mutfağı yemekleri arasına dahil edildiğini belirten Çetin, "Mutancana, Topkapı Sarayı'na kadar taşınan bir yemek. Bugün mutancana yapılırken çeşitliliğe de gidilmiştir. Aslında kuzuyla yapılırken dana ve tavuk etleriyle yapılan çeşitleri de sevilerek tüketilmektedir" diye konuştu.

        Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de verimli Edirne topraklarına Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin bereket taşıdığını dile getirdi.

        Osmanlı başkenti Edirne'deki saray mutfağının kentteki yemek çeşitliliğini de etkilediğini ifade eden Soytürk, mutancananın da bu yemeklerden biri olduğunu belirtti.

        Soytürk, mutancananın bir kültürün, tarladan çıkan ürünün ve dost meclislerinde paylaşılan lezzetin adı olduğunu kaydetti.

        Mutancana için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:

        Malzemeler (4-6 kişilik)​​​​​​​

        • 500 gram kuzu eti (isteğe bağlı dana eti kullanılabilir)
        • 1 avuç badem
        • 5-6 adet kuru incir
        • 5-6 adet kuru kayısı
        • 1 avuç kuru üzüm
        • 3-4 adet kuru mürdüm eriği
        • 1 yemek kaşığı bal
        • 1 tatlı kaşığı tarçın
        • 6-7 arpacık soğan (kıska)
        • 2 diş sarımsak
        • Tuz
        • Tereyağı

        Yapılışı ​​​​​​​

        • Arpacık soğan ve sarımsak doğranıp tereyağında pembeleşene kadar kavrulur.
        • Kuşbaşı doğranmış et eklenir, suyunu salıp çekene kadar kavrulur.
        • Et suyu ilave edilir, ardından arpacık soğanı eklenir.
        • Etler yumuşamaya başlayınca incir, kayısı, üzüm, erik ve badem katılır.
        • Tarçın, tuz ve bal eklenir.
        • Kısık ateşte tüm malzemeler özleşene kadar pişirilir.
        • Sıcak olarak servis edilir.

        * Tarif, Edirne'nin önemli lezzet taşıyıcılarından 40 yıllık aşçı Hasan Çetin tarafından verilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

        Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 23 Şubat 2026'nın öne çıkan haberleri...* Meksika güvenlik güçlerinin, dünyanın en çok aranan uyuşturucu kaçakçıların...
        #mutancana
        #edirne
        #Osmanlı saray mutfağı
        #Fatih Sultan Mehmet
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Masumiyet Müzesi'nin apartmanı yıkılıyor!
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        Bitcoin'de düşüş durmuyor
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Altın geri döndü
        Altın geri döndü
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        TÜİK paylaştı... Boşanmalarda tarihi zirve!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Paramount, WB için teklifini artırdı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Vahşi hayvanı ev kedisi yaptı!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        Ne New York ne Sibirya... Kar 3 metreyi buldu! Evler kayboldu!
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        F.Bahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        Zelenskiy: Putin hedefine ulaşamadı, Ukrayna'yı kıramadı
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        "Şampiyonluğa nasıl inandırsın?"
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Toprağa dik biçimde gömmüşler! Çinli iş insanına kadınla tuzak!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Galatasaray'da hedef 12 yıl sonra son 16!
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        ABD'de kar fırtınası hayatı durma noktasına getirdi!
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        50 milyon TL'lik aldatma davası
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        51 yıl önce düşmüştü! Parçaları bulundu
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        Bahis baronunun sır estetikçisi!
        "Peşimi bıraksınlar"
        "Peşimi bıraksınlar"