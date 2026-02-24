Fatih Sultan Mehmet'in 'en sevdiği' yemek: Mutancana
Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 'en sevdiği yemek' olarak rivayet edilen ve Edirne saray mutfağının önemli lezzetlerinden mutancana, tatlı, mayhoş, tuzlu aromaların dengeli uyumuyla bugün de sofralarda yerini alıyor
Edirne saray mutfağının bugüne ulaşan lezzetlerinden mutancana, yörede sevilerek tüketiliyor.
AA'nın Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Edirne saray mutfağının önemli lezzetlerinden mutancananın yapımı anlatıldı.
Tatlı, mayhoş ve tuzlu tatların dengeli birleşimiyle beğeni toplayan bu yemek, kuzu eti, kuru meyveler, bal, tarçın, sarımsak ve arpacık soğanıyla hazırlanıyor.
Böylece damaklarda unutulmaz bir iz bırakan lezzet ortaya çıkıyor.
Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet'in 'en sevdiği yemek' olarak rivayet edilen mutancana, Edirne saray mutfağını yakından tanımak isteyenlerin mutlaka denemesi gereken lezzetler arasında yer alıyor.
Yemeğin hazırlanışını anlatan şef Hasan Çetin, mutancananın 15. ve 16. yüzyıllardan itibaren yapılan Trakya yöresine ait bir lezzet olduğunu söyledi.
Mutancananın o dönemlerde lezzetiyle saray mutfağı yemekleri arasına dahil edildiğini belirten Çetin, "Mutancana, Topkapı Sarayı'na kadar taşınan bir yemek. Bugün mutancana yapılırken çeşitliliğe de gidilmiştir. Aslında kuzuyla yapılırken dana ve tavuk etleriyle yapılan çeşitleri de sevilerek tüketilmektedir" diye konuştu.
Edirne İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de verimli Edirne topraklarına Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin bereket taşıdığını dile getirdi.
Osmanlı başkenti Edirne'deki saray mutfağının kentteki yemek çeşitliliğini de etkilediğini ifade eden Soytürk, mutancananın da bu yemeklerden biri olduğunu belirtti.
Soytürk, mutancananın bir kültürün, tarladan çıkan ürünün ve dost meclislerinde paylaşılan lezzetin adı olduğunu kaydetti.