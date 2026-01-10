Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Fatih Tekke: Her şey istediğimiz gibi gidiyor - Futbol Haberleri

        Fatih Tekke: Her şey istediğimiz gibi gidiyor

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda deplasmanda karşılaşacağı İstanbulspor karşılaşmasının hazırlıklarını 9 eksikle sürdürdü.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2026 - 16:49 Güncelleme: 10.01.2026 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Her şey istediğimiz gibi gidiyor"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. hafta maçında deplasmanda oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde sürdürdü. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık şekilde gerçekleştirildi. İlk olarak ısınma çalışması gerçekleştiren bordo-mavili takımın antrenmanında 9 futbolcu yer almadı. İdmana Mustafa Eskihellaç, Okay Yokuşlu, Savic, Zubkov, Baniya, Visca, Serdar Saatçı, Onuachu ve Oulai katılmadı.

        Antrenman öncesi basın mensuplarını selamlayan teknik direktör Fatih Tekke, çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Herkes çaba gösteriyor. Problem yok. Sakatlarımız var. İnşallah onlar da düzelirse 2 maç bizim için çok önemli. Hep birlikte durmamız lazım. Yola ve mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Habertürk ekibi sıcak nokta Halep'te

         Habertürk ekibi, Suriye ordusu ve terör örgütü YPG arasında çatışmalara sahne olan Halep'te

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Nuriye Dilmaç vahşetini oğlu anlattı! Kan donduran tuzak!
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Dehşet anı kamerada... Cami avlusunda cinayet!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Olimpiyat'ta 'Süper' düello!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Babasını baltayla katletmiş! İşte caninin gerekçesi!
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu soruşturması... Mekan baskınlarında 7 gözaltı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        Hatay'da depremin yaralarını dalgalar sardı
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İran ordusu: Ulusal çıkarları koruyacağız
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        İki gencin hayatı karardı! 4 bin TL için...
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        81 yaşındaki Akif dedenin katili çok yakını çıktı!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Bursa'daki yangına benzin dökmüştü... İşte cani için istenen ceza!
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Borçlanma emekli aylığını artırır mı?
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        Kış aylarında kalp krizine karşı 12 önemli öneri!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        G.Saray'a sürpriz orta saha!
        Lookman bombası!
        Lookman bombası!
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        Bakan Ersoy, kardan 'Kız Kulesi' yapan çocukları İstanbul'da ağırladı
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        90'lara damga vuran O ses: Birtanem Candaner
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Literatüre girdi! Dünyada sadece o ilçemizde...
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!
        Guendouzi imzayı attı, tarihe geçti!