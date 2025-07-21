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        Haberler Spor Transfer Fatih Tekke: Trabzonspor'u istemeyen baksın dalgasına - Futbol Haberleri

        Fatih Tekke: Trabzonspor'u istemeyen baksın dalgasına

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Saul Niguez transferi ile ilgili yaptığı açıklamada, "Nasibin ötesinde bir şey yok, daha iyisini bulup alırız" dedi. Trabzonspor'a gelip, gençlere bir şeyler öğretecek oyunculara ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Tekke, "Trabzonspor'u istemeyen baksın dalgasına" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 18:43 Güncelleme: 21.07.2025 - 18:43
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        "Trabzonspor'u istemeyen baksın dalgasına"
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        Trabzonspor'da Teknik Direktör Fatih Tekke, Başkan Ertuğrul Doğan ile birlikte dört aylık süreç içerisinde çok oyuncu izlediklerini belirterek, "Bizden kaynaklı olmayan sebeplerden gerçekleşmeyen transferler var. Sosyal medyanın etkisiyle çok istenen pozisyona geliyor oyuncular. Menajerler de buraları takip ediyor. İstekler artabiliyor. Saul Niguez'i bilmiyorum ama orada da benzer şeyler meydana gelmiştir ve olmamıştır. Daha iyisini bulup alırız. Nasibin ötesinde bir şey yok" diye konuştu.

        Tekke, transferle alakalı yabancı oyuncuların en son Türkiye'yi seçtiğini vurgulayarak, "Burada hepimizin günahı var. Türkiye, bana göre dünyanın en güzel yeri. Trabzonspor her şeyiyle mükemmel bir yer. Oyuncuların, her istedikleri veriliyor. Bizi tercih etmemelerinin bir sebebi var. Ben söyleyeyim. Oyuncular, birçok yer ile görüşüyor. En son Türkiye'yi seçiyorlar. Sonra İstanbul'u, oradan sonra Trabzon'u. Rakam birken, bize iki oluyor. Yanılmıyorsam ülkeye gelen isimli yabancı oyuncuların %50'sinden belki performans alınmıştır. Diğerleri ülkemize zarar. Bu arada Türk oyuncularımız var bizim. Her idmanda, her maçta kendi yapabildiğini yapmaya çalışan ama bazen bize göre bazen taraftara göre performansları düşük olduğunda maruz kaldıkları durum var. Eleştiriler var, küfürler var. Ben bu ülkenin insanı olarak bunu kabul etmiyorum" şeklinde konuştu.

        "Trabzonspor'u istemeyen baksın dalgasına! Saul Niguez'den bağımsız söylüyorum" diyen Tekke, Trabzonspor'un bir veya iki oyuncuyu almayarak bir şey kaybetmeyeceğini söyleyerek, "Ben de yurt dışında yaşadım, biliyorum. Burası güzel bir ülke. Trabzonspor'a gelip, gençlere bir şeyler öğretecek yabancı oyuncu bir hak ediyorsa, üç verelim. Burada sıkıntı yok. Bizim içimizde bunu yapabilecek çok sayıda yabancı oyuncumuz var" ifadelerini kullandı.

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