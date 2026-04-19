        Fatih Tekke: Üzücü bir akşam oldu, 2 puan kaybettik

        Fatih Tekke: Üzücü bir akşam oldu, 2 puan kaybettik

        Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, üzücü bir akşam yaşadıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Nisan 2026 - 23:25 Güncelleme:
        "Üzücü bir akşam oldu, 2 puan kaybettik!"

        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ardından üzgün olduklarını belirten Tekke, "Üzücü bir akşam oldu, 2 puan kaybettik. Son dakikaya kadar kazanma ihtimalimiz vardı. Bugün başkalarına olan biraz da bize oldu. Çok güçlü bir kadroya karşı oynadık. Baskıyı istediğimiz gibi yapamadık ancak konumlanmamız iyiydi" dedi.

        Pozisyonlara da değinen Tekke, "İki pozisyon var, şimdi izledim. Penaltı verilebilir miydi, tartışılır. Enteresan kararlar oldu. Rakibimiz de iyi iş çıkardı, benim oyuncularım da iyi mücadele etti. Cezalı ve sakat oyuncularımız vardı" ifadelerini kullandı.

        "KALAN MAÇLARIMIZ DA OLDUKÇA ZOR"

        Yoğun fikstüre dikkat çeken Tekke, "Zorlu bir kupa maçımız var. Kalan maçlarımız da oldukça zor. Son iki haftada 4 puan kaybettik, bu bizim için üzücü. Ama bazen olayın olumlu tarafına da bakmak gerekiyor" diye konuştu.

        "ZATEN HAKEMLERDEN HERKES ŞİKAYETÇİ"

        Hakem kararlarına yönelik eleştirilerde bulunan Tekke, "Onuachu’ya yapılan bariz fauller var. Bu pozisyonların devamında rakip atak kazandı. Bu konularda rahatsızım. Kornerden gelen bir top ve Augusto’nun pozisyonu var. Pozisyonlarda bir standart yok. Zaten hakemlerden herkes şikayetçi" şeklinde konuştu.

        Rakibin kaliteli kadroya sahip olduğunu belirten Tekke, "Kadro derinliği yüksek bir takıma karşı oynadık. Daha iyi oynayabilirdik, daha iyi performans gösterebilirdik. Oyuncularımın bu yarışın içinde kalma dirayetini göstermesi önemli. Onlara minnettarım. Önümüzde 5 maç var ve hepsi çok zor. Başakşehir’i de tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

        Trump: İran gemisini vurduk
        Trump: İran gemisini vurduk
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kadınlar Euroleague şampiyonu Fenerbahçe Opet!
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü görevden alındı
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        Trabzonspor son dakikada yıkıldı!
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        "Zelenskiy, Türkiye'de Putin ile görüşmeye hazır"
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank!
        Mustafa Türkay Sonel'in ifadesi ortaya çıktı!
        Mustafa Türkay Sonel’in ifadesi ortaya çıktı!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Beşiktaş'a Samsun'da soğuk duş!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Erzurumspor FK, Süper Lig'e yükseldi!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Korkunç kaza! Bariyerlere çarptı, yangında öldü!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Kredi kartı limiti düzenlemesi askıya alındı iddiası!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        Bursaspor 1. Lig'e yükseldi!
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        "Savaş peşinde değiliz, haklarımızı talep ediyoruz"
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        İran Hürmüz'ü yeniden kapattı
        "Süreç bizim için umuttur"
        "Süreç bizim için umuttur"
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Gülistan Doku soruşturmasında son durum
        Üç çocuklu hayat
        Üç çocuklu hayat
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        Uzun yaşamın sırrı bu 5 bölgede gizli!
        "Babam eşim tarafından darbedildi"
        "Babam eşim tarafından darbedildi"