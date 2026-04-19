Fatih Tekke: Üzücü bir akşam oldu, 2 puan kaybettik

Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Trabzonspor, sahasında RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Tekke, açıklamalarda bulundu. Mücadelenin ardından üzgün olduklarını belirten Tekke, "Üzücü bir akşam oldu, 2 puan kaybettik. Son dakikaya kadar kazanma ihtimalimiz vardı. Bugün başkalarına olan biraz da bize oldu. Çok güçlü bir kadroya karşı oynadık. Baskıyı istediğimiz gibi yapamadık ancak konumlanmamız iyiydi" dedi.

Pozisyonlara da değinen Tekke, "İki pozisyon var, şimdi izledim. Penaltı verilebilir miydi, tartışılır. Enteresan kararlar oldu. Rakibimiz de iyi iş çıkardı, benim oyuncularım da iyi mücadele etti. Cezalı ve sakat oyuncularımız vardı" ifadelerini kullandı.

"KALAN MAÇLARIMIZ DA OLDUKÇA ZOR"

Yoğun fikstüre dikkat çeken Tekke, "Zorlu bir kupa maçımız var. Kalan maçlarımız da oldukça zor. Son iki haftada 4 puan kaybettik, bu bizim için üzücü. Ama bazen olayın olumlu tarafına da bakmak gerekiyor" diye konuştu.

"ZATEN HAKEMLERDEN HERKES ŞİKAYETÇİ"

Hakem kararlarına yönelik eleştirilerde bulunan Tekke, "Onuachu’ya yapılan bariz fauller var. Bu pozisyonların devamında rakip atak kazandı. Bu konularda rahatsızım. Kornerden gelen bir top ve Augusto’nun pozisyonu var. Pozisyonlarda bir standart yok. Zaten hakemlerden herkes şikayetçi" şeklinde konuştu.

Rakibin kaliteli kadroya sahip olduğunu belirten Tekke, "Kadro derinliği yüksek bir takıma karşı oynadık. Daha iyi oynayabilirdik, daha iyi performans gösterebilirdik. Oyuncularımın bu yarışın içinde kalma dirayetini göstermesi önemli. Onlara minnettarım. Önümüzde 5 maç var ve hepsi çok zor. Başakşehir’i de tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı.