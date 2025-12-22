Fatih Tekke: Üzücü bir akşam yaşıyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu Gençlerbirliği'ne 4-3 yenilen Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, sonuçtan dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Tekke, çok fazla hata yaptıklarını belirterek, "Hepimiz adına üzücü bir akşam yaşıyoruz. Yediğimiz gollerin sayısı yaptığımız hatalar. Sebepleri tartışılır. İlk sebep tabii ki çok eksiğimiz vardı. Top rakipteyken sertlik yoktu. Çok üzgünüz. 4 gol yedik bir de ofsayttan verilmeyen gol var, yani 5 gol. Bunu kabul etmem mümkün değil. Gençlerbirliği’ni tebrik ederim, iyi oynadılar. Duran toplardan nasipliydiler. Hemen hemen hepsine vurdular. Çalıştığımız yerden gol yeme alışkanlığımız devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Yan toptan yedikleri golleri kabul edilemeyeceğini dile getiren Tekke, "Hiç beklemediğimiz anda 2-0 geriye düştük. Boş kaleye kaçırdığımız gol kırılma anıydı. 2-2 iken santra başlangıcından sonra ilk duran top gol oldu. Ardından bir daha yedik. Üçüncü golü bulup dönmeye çalışmak olumluydu. Attığımız 3 gol dışında bizim adımıza olumlu bir şey yok." dedi.

Fatih Tekke, son maçlarda sezon genelinde yakaladıkları duygunun çok gerisinde olduklarını vurgulayarak "Katılacak, gidecek oyuncularla ilgili bir süreç var. Sonrasında Süper Kupa, kupa ve lig var. Zorlu süreç biraz daha devam edecek gibi. Yara aldık ama oyun olarak bu kadar yara almamalıydık. Oyun olarak da yara aldık.” diye konuştu.

Ara transfer dönemi hakkında gelen soruları da yanıtlayan Tekke, “Beklentilerimiz var herkes biliyor. Bek alternatifi yok. Stoper, diğer mevkiler… Onuachu gitti. Uzun olmak önemli değil, kafa topuna vuracaksınız. Böyle oyuncu sayımız az. Maçı 4-0 da kaybedebilirsiniz ama duran toptan yenilmemelisiniz. Performans olarak çok çok aşağıdaydık. Birkaç oyuncu performansının üstüne çıksa başka bir noktada olabilirdik. Bu baskıyı kaldıramazsak final ve şampiyonluk maçlarında nasıl olacak? Çok olumsuz durum benim için." ifadelerini kullandı.

"HAYALLER BİRLEŞTİRİR, GERÇEKLER AYRIŞTIRIR"

Genç oyuncuları böyle bir maçta baskı altına almak istemediği için oynatmadığını dile getiren Tekke, önemli yabancı oyuncularına transfer teklifi gelmesiyle ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Oyunculara teklif gelmesi gayet normal. Bahsedilen oyuncular için totalde 50-70 milyon avro değer gözüküyor. Bu da iyi şeylerin yapıldığına işaret. Gelecek oyuncuların uyumu kısa süre olmalı. Ona göre oyuncu bakacağız. Birkaç oyuncuyu izliyoruz. Olacak mı bilmiyorum, umarım olur. Hepsi de net oyuncular. Kim verecek bize bunu? Net oyuncu olmazsa yakalanacağımız durumlar bunlar. Hayaller birleştirir, gerçekler ayrıştırır. İnsanlara zaman kazandırmak gibi cümleler kurma tarzım yok. Durumumuz bu. Bugün buna rağmen kesinlikle kazanmalıydık. Böyle goller yememeliyiz. Böyle mağlubiyet benim canımı sıkıyor."