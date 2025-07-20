Fatih Tekke yeni transferi açıkladı!

Yeni sezon öncesi Erzurum'da kamp yapan Trabzonspor'un teknik direktörü Fatih Tekke, İran ekibi Zob Ahan Esfahan ile oynadıkları hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tekke, Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında,

kamp döneminde futbolcuların fiziksel durumlarının iyi olduğunu ve güzel ortamda çalıştıklarını söyledi. Tekke, yeni transferlerle ilgili de konuştu.

"SAUL NİGUEZ YENİ OYUNCUMUZ" Fatih Tekke, Erzurum'daki ikinci hazırlık maçında İran takımlarından Zob Ahan Esfahan'ı 4-0 yendikleri karşılaşmanın ardından düzenlediği basın toplantısında, hazırlık karşılaşmalarında oyuncuların fiziksel durumunu ve bazı bölümleri denemeye çalıştıklarını dile getirdi. Saul Niguez transferinin tamamlandığını söyleyen Tekke, yine de orta sahaya ihtiyaçları olduğunu belirtti.

"HAZIRLIK KAMPLARI ÖLÇÜ OLMAMALI" Tekke, "Bugün skor lehimize döndü, öncekilerde değildi. Skordan bağımsız değerlendirmeler yapıyoruz. Fiziksel olarak oyuncularım ciddi ve yoğun çalışıyor. Rakiplerimiz açısından da aynı şekilde. Bu hazırlık kampları ölçü olmamalı, olmuyor da zaten. Bizim açımızdan bu böyle." değerlendirmesinde bulundu. REKLAM Tekke, hazırlık maçları ve planlamalarıyla ilgili olarak şunları dile getirdi: "23'ünde bir hazırlık maçımız daha var. Belki bir ya da iki tane daha olabilir, bunlar net değil. Şu an eksiklerimizden bir tanesi kesme savunmayı çalışmadık, savunmayı çalışacağız. İkincisi fiziksel olarak sprinti çalışacağız, 27'sinden sonra planımız o şekilde. Dolayısıyla hemen hemen yüzde yüz hazır olma durumuna geliyoruz ama daha vaktimiz var. Lige kadar hemen hemen hazır oluruz diye düşünüyorum ama gayet yoğun çalıştığımızı söyleyebilirim."