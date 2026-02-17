Fatih Terim: Bu isimler maçın kaderini değiştirebilirler

Gelecekte ne olur bilemem ama bu devirde oyuncular sık kulüp değiştirirken Juventus’un Kenan’a verdiği değer gurur verici. Böyle devam ederse Del Piero seviyesine ulaşabilir; Platini, Zidane, Buffon ve sevgili dostum Nedved gibi kulüp efsanelerinin arasına girebilir. Daha çok genç. Geçen yıl beni ziyaret etti ve bana ‘Hocam’ diye hitap etti. Sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda çok saygılı ve düzgün bir genç. Umarım bizi gururlandırmaya devam eder.”