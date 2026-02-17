Fatih Terim: Bu isimler maçın kaderini değiştirebilirler
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Galatasaray - Juventus mücadelesi hakkında İtalyan basınına konuştu.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Şampiyonlar Ligi play-off turunda oynanacak olan Juventus eşleşmesini Tutto Sport'a değerlendirdi.
Terim, Devler Ligi play-off turunun en iyi eşleşmesi dediği Galatasaray - Juventus karşılaşması için "Galatasaray ile Juventus arasındaki her maçın ayrı bir hikâyesi vardır. 1998 ve 2003’te benim de yer aldığım karşılaşmalar gibi… Juventus kariyerimdeki en özel rakiplerden biriydi. Fiorentina’nın başındayken Torino’da 3-3’lük harika bir beraberlik almıştık. Bu maçın anahtar kelimesi ‘yoğunluk’ olacak. Galatasaray özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında yüksek tempoda oynamak istiyor. Bu anlayış Osimhen’le başlıyor, orta saha desteğiyle sürüyor. Juventus’un son dönemdeki oyun tarzını da düşünürsek, sahada futbol açısından çok sert bir mücadele bekliyorum. Galatasaray benim hayatım. Cimbom’u tüm kalbimle destekleyeceğim." yorumunu yaptı.
Fatih Terim, taraftar desteğinin büyük bir artı olduğunu ifade ederken "İlk maçta 50 bini aşkın taraftarımızın desteği Galatasaray için çok büyük avantaj olacak. Taraftarlar her zamanki gibi maksimum desteği verecektir. Galatasaray tarihine geçecek unutulmaz gecelerden birini yaşayacağımızı umuyorum." diye konuştu.
İtalyan devi Juventus'un çok yönlü oluşuna dikkat çeken efsane çalıştırıcı, "Her iki tarafı da değerlendirmek gerekir. Spalletti ekim sonunda takımın başına geldikten sonra Juventus daha enerjik, daha tempolu ve daha hızlı bir takım oldu. Kenan Yıldız en parlak isim olabilir ancak Juve’nin en büyük avantajlarından biri taktik esnekliği. Maç içinde sık sık sistem değiştirip bunu başarıyla uygulayabiliyorlar." dedi.
"BAZEN BİR SANİYE YETER"
Galatasaray'ın yıldız oyuncularının olduğunu belirten Fatih Terim, "Osimhen, Icardi, Torreira, Sane, İlkay ve Lang gibi dünya çapında oyuncular için bazen tek bir saniye yeter. Bu isimler maçın kaderini her an değiştirebilirler." ifadelerini kullandı.
"KENAN GERÇEK BİR YILDIZ"
Son olarak Kenan Yıldız hakkındaki görüşleri sorulan Terim, şöyle yanıt verdi:
Gerçek bir yıldız, soyadı gibi. Onu izlemekten keyif alıyorum. Sadece Juventus’un değil, Avrupa’nın da en iyilerinden biri. Bazı oyuncular yıldız olmak için doğar; Kenan onlardan. Juventus’un onunla sözleşme uzatması çok doğru. Del Piero’dan sonra kulübün böyle bir ikona ihtiyacı vardı.
Gelecekte ne olur bilemem ama bu devirde oyuncular sık kulüp değiştirirken Juventus’un Kenan’a verdiği değer gurur verici. Böyle devam ederse Del Piero seviyesine ulaşabilir; Platini, Zidane, Buffon ve sevgili dostum Nedved gibi kulüp efsanelerinin arasına girebilir. Daha çok genç. Geçen yıl beni ziyaret etti ve bana ‘Hocam’ diye hitap etti. Sadece iyi bir futbolcu değil, aynı zamanda çok saygılı ve düzgün bir genç. Umarım bizi gururlandırmaya devam eder.”