Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigGalatasaray
ABONE OL

Fatih Terim, çift santrfora geçiyor

Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor'la karşılaşacak olan Galatasaray'da Fatih Terim, Antalya deplasmanında Mustafa Muhammed ile Halil'in uyumundan memnun kaldı. Tecrübeli çalıştırıcının Konyaspor maçında ileri hatta bu ikiliyi görevlendirmeyi planladığı öğrenildi

Fatih Terim, çift santrfora geçiyor

Süper Lig’de yarın evinde Konyaspor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, kafasındaki 11’i belirledi. Antalyaspor deplasmanında Mustafa Muhammed'i oyuna aldıktan sonra Halil’le birlikte çift santrfora dönen İmparator, yaptığı bu hamleyle maçı kazanmasını bildi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Konyaspor karşılaşmasına da hücum gücü yüksek bir takım sahaya çıkarmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, Muhammed'in yanında Halil Dervişoğlu’nu yardımcı forvet olarak görevlendireceği öğrenildi.

Halil’in etkili oyunundan ve takım arkadaşlarını pozisyona sokma becerinden çok memnun olan Terim’in, Antalya maçından farklı olarak Emre Akbaba’yı yedek soyundurması bekleniyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi
FUTBOLŞampiyonluk oranları güncellendi
Lazio: 3 - Milan: 0 MAÇ SONUCU
FUTBOLMilan, Lazio deplasmanında dağıldı
Leicester: 2 - Crystal Palace: 1 MAÇ SONUCU
FUTBOLLeicester geri döndü!
Son dakika haberi Fenerbahçe'ye Nazım'dan kötü haber
FUTBOLFenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe - Kasımpaşa yazar yorumları - Spor HABERLERİ
FUTBOL"Emre'nin elinin değdiği belli"
İbrahim Yıldız: Fenerbahçe inadı
FUTBOL"Fenerbahçe inadı"
TÜRK RÜZGARI! Burak Yılmaz, Fransa'da manşetlerde! Kral Lille'i şampiyonluğa taşıyor
FUTBOLFransa'da manşetlerde!
Belözoğlu, Bulut'a fark attı
FUTBOLYepyeni Fenerbahçe!
Fatih Terim oyuncularına seslendi: "Yaptık yine yaparız"
FUTBOL"Yaptık yine yaparız"
Teknik direktörlüğünü Lucescu'nun yaptığı Dinamo Kiev'de şampiyonluk sevinci yaşanıyor
FUTBOLDinamo Kiev'de şampiyonluk sevinci