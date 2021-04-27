Süper Lig’de yarın evinde Konyaspor’u ağırlayacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, kafasındaki 11’i belirledi. Antalyaspor deplasmanında Mustafa Muhammed'i oyuna aldıktan sonra Halil’le birlikte çift santrfora dönen İmparator, yaptığı bu hamleyle maçı kazanmasını bildi.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak Konyaspor karşılaşmasına da hücum gücü yüksek bir takım sahaya çıkarmak isteyen deneyimli çalıştırıcının, Muhammed'in yanında Halil Dervişoğlu’nu yardımcı forvet olarak görevlendireceği öğrenildi.

Halil’in etkili oyunundan ve takım arkadaşlarını pozisyona sokma becerinden çok memnun olan Terim’in, Antalya maçından farklı olarak Emre Akbaba’yı yedek soyundurması bekleniyor.