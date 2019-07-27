Fatih Terim'den Ali Koç'a yanıt!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'den Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un bugün Yüksek Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Terim, Twitter hesabından geçmişte yaptığı açıklamalardan bir kesiti "Arkadaşlar, Biz yola çıktığımızdan beri elinden geleni ardına koymayan eksik olmadı çok şükür! Aramızda hala anlamayanlar varmış... O zaman bir kez daha..." notuyla paylaştı.

Terim, geçtiğimiz sezonun sonunda da paylaştığı söz konusu videoda "Arkadaşlar biz adı geçenlerin pek çoğuyla rakip bile değiliz. Aynı şeyleri hiç yaşamadık, aynı yoldan yürümedik, aynı yollardan geçmedik. Benzer başarılarımız da yok. Üstüne üstlük rütbemiz de farklı! Hak yiyip, gak diyenlere gecemizi gündüzümüze karıştırıp, inancımızı daha çok artıranlara geçmiş olsun. Şu an içinde bulundukları durum zaten çok acı. O yüzden ben daha fazla konuşarak acıyı artırmak istemiyorum. Allah herkese önce vicdan rahatlığı, sonra da huzur versin!" ifadelerini kullandı.

— Fatih Terim (@fatihterim) July 27, 2019

KOÇ NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bugünkü Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e ve Fatih Terim'e sert ifadeler kullanıp "Rakiplerimizden birinin başkanının kampanyamıza dil uzatması, kendi takımının hocasını göstererek kinayeli ve yakışıksız konuşmasını üzülerek izledik. O seviyeye düşmeyeceğiz. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz henüz bitmedi. Sistemin ne kadar kokuşmuş olduğunu, insanların kayrıldığında kaynakların nasıl heba edildiğini daha iyi anlayacaksınız. Bu durumun mahkemeye bile gitmemesi söz konusuydu. Detaylarını yönetim kurulu üyemiz Alper Bey yakın zamanda basına aktaracak. İnşallah rakiplerimiz de bir gün bizler gibi bir kampanya etrafında kenetlenebilir" dedi.