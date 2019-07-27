Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında önemli açıklamalarda bulundu:

"3 Temmuz artık çok uzadı. Biz de çok sabırsızlanıyoruz camia olarak. 13. duruşma yapıldı. İnşallah bu sene içinde bazı kararlar alınır."

"BANKALAR BİRLİĞİ İLE GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

"Çok şükür ki Avrupa'dan men kararı çıkmadı. Bu aslında çok büyük bir başarıdır. Hem prestij hem mali olarak önemlidir. Çok önemli bir sonuçtur. Bankalar Birliği ile görüşmelerimiz devam ediyor. Gönül isterdi ki, böyle şeylere ihtiyacımız olmasın. Ancak devraldığımız bu borç batağından kurtulmalıyız. Mali bağımsızlığımızı ilan edip, daha sağlıklı kararlar almalıyız. Fener Ol kampanyasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu çok uzun vadeli bir yolculuk. Bu kampanyadan gelenler ve UEFA'nın kararı bize sadece nefes aldırdı. Fener olmaya devam etmeliyiz çünkü sadece bir tane Fenerbahçe var."

"TAZMİNAT İLE İLGİLİ BELGELERİ BASINA VERECEĞİZ"

"Rakiplerimizden birinin başkanının kampanyamıza dil uzatmasını üzülerek izledik. Biz o seviyeye düşmeyeceğiz ama kendi hocasıyla ilgili bizim söyleyeceklerimiz henüz bitmedi. Biz tenhada da kalabalıkta da aynı konuşan insanlarız. Kendi hocasına verilen tazminatla ilgili söyleyeceklerimiz bitmedi. Gerekli bilgileri basına vereceğiz."

"3 TRANSFER YOLDA"

"Yönetim olarak yaptığımız iyi şeyler medyada çok az yer buluyor. Yaptığımız kötü şeylere büyük yer veriliyor, sosyal medyada algı yapılıyor. Bu zamana kadar yaptığımız 7 transfer doğru istikamettedir. Transferlerimiz bitmemiştir. Bir 6 numara, bir stoper ve bir forvet alacağız. Ama içinde bulunduğumuz durum nedeniyle parayı basıp alamıyorsun. Dışarıdan atıp tutmak kolay."

"RODRIGUES'TE ŞÜPHESİ OLANA BELGELERİ GÖSTERELİM"

"Garry Rodrigues transferinden bize saldırıyorlar. Suudi Arabistan'dan kaynağını bulamadığımız bir açıklama var. Şüphesi olan varsa gelsin kulübe gösterelim sözleşmeleri."

"ŞAMPİYON YAPACAĞIZ, MESAJI ALAN ALSIN!"

"Yok hocamız müşkül durumdaymış falan. Hocamızın elinde iyi bir kadro var. O da çıkıp elinden geleni yapacak. Bu takımı şampiyon yapacağız. Mesajı alan alsın buradan."

"ARTIK YAVUZ YÜZÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ!"

"Eljif'in Napoli'ye transferinde bile hedef haline geldik. Yok ben iş ilişkilerimi kullanıyormuşum, Napoli'ye para ödüyormuşum... Bunun sonu yok. Bugüne kadar 'Yunus' gözümüzü gördünüz artık 'Yavuz' yüzümüzü gösterme zamanı geldi. Biz Fenerbahçe'yi içinde bulunduğu durumdan çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen sene nasıl topunuz gelin dediysem bırakın rahat ortamda çalışalım. İnancınızı kaybetmeyin. Burası emin ellerde."