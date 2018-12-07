Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası’nda karşılaştığı Keçiörengücü maçında attığı şık golle dikkat çeken Atalay Babacan, teknik direktör Fatih Terim’den tam not aldı. Ceza sahası dışından yaptığı düzgün vuruşla takımını öne geçiren genç oyuncunun performansından memnun kalan İmparator, maç sonu Atalay’ı özel olarak tebrik etti.

18 yaşındaki futbolcuya Ozan Kabak örneğini gösteren Terim, “Bu şekilde devam etmesi halinde kendisiyle yaşıt olan Ozan gibi sen de ilk 11’e girebilirsin. Çalışmaya devam et” diyerek motive ettiği bildirildi. Belhanda ve Emre’nin sakatlığı, Ndiaye ve Donk’un da cezası nedeniyle orta sahada alternatifsiz kalan Terim’in, Atalay’ın bu durumu fırsata çevirebileceği görüşünde olduğu öğrenildi.

Beşiktaş derbisinde kulübede yer alan ancak henüz bir lig maçında Sarı-Kırmızılı formayı terletemeyen Atalay’ı Rize karşılaşmasının da kadrosuna almayı planlayan Terim’in, yardımcılarından skor alındıktan sonra genç oyuncuya süre verilmesi talimatında bulunduğu ifade edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ