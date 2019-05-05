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Fatih Terim'den sürpriz karar!

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da Fatih Terim sürpriz bir karar aldı. Sezonun genelinde ilk 11 oynayan Badou Ndiaye, maç kadrosuna alınmadı

Fatih Terim Galatasaray

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'ı Türk Telekom Stadı'nda ağırlayacak olan Galatasaray'da maç öncesinde Fatih Terim'den sürpriz bir karar geldi.

Fatih Terim, ilk 11'de orta sahada tercihlerini Fernando, Donk ve Belhanda'dan yana kullanırken yedeklerde ise Martin Linnes'e yer verdi.

Yabancı kuralı nedeniyle maç kadrosunda en fazla 12 yabancı bulundurabilen Galatasaray'da Badou Ndiaye maç kadrosuna alınmadı.

Sarı-kırmızılılar geçen hafta Konyaspor deplasmanına giderken Martin Linnes kafilede yer almasına rağmen yabancı kontenjanı nedeniyle tribünde yer almıştı.

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