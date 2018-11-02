Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in açıklamaları şöyle:

"Karşılaşmayla ilgili ne söyleyeceğim. Açıkçası mükemmel bir 45 dakika, mükemmel bir 2. yarı başlangıcı. Eğer, orta sahadaki Henry'nin aldığı top faul ise, 1. golden önce, 2. golden önce Valbuena - Belhanda düellosunda top Belhanda'dan çıktıysa, ben özür dilemeye hazırım. Benim camiamın, taraftarımın hakkını kimse yiyemez, yedirmeyiz de. Hakkımı helal etmiyorum bir defa. Onları Allah'a havale ediyorum. Geçen hafta da Barış Şimşek, bu hafta da Barış Şimşek. Demek ki VAR'ın profesörü Barış Şimşek. Geçen hafta bizi eleyen Barış Şimşek. Kimse kalmadı, yine Barış Şimşek. Fırat Aydınus, arkadaşlarıyla beraber, artı VAR ile beraber, Yusuf Namoğlu ile beraber, bu maçı bu hale onlar getirdi. Bu maçı farklı kazanmamız gerekirken, az daha mağlup oluyorduk. Oyuncular böyle sinirlendiyse, tek sorumlu onlardır.

Galatasaraylı Fenerli futbolcular oynuyordu. Çok farklı kazanmamız gerekirken az daha yeniliyorduk. Bunlar yaşandıysa tek sebebi bunlardır. Eğer utanması varsa onun iyi seyreder. Şimdi hemen bize ceza... Size kim ceza verecek? Neden maçın önüne geçme isteğiniz var? Bu maçın 2-0'dan sonra neyi zor? Yerde yatan futbolcu var niye kesmiyorsun? Penaltıya bile girmiyorum. Anlamakta güçlük çekiyorum. Kendisine de söyledim, bırak oynayalım ya. Bekçi gibi zart zurt çalıyorsun. Tacı göremiyorsunuz ya siz. Derbide detayları göremeyeceksiniz ne işiniz var? Bu zor bir maç mı ya? Hakemlik bu kadar kolay mıdır ya. Bundan sonra her maçtan sonra konuşacağım. İyiyi de kötüyü de. Konuşmayalım, sakin olalım... Gözlemciler de başımızda duruyor, yazalım diye. başka yerdeler..."

BASIN TOPLANTISI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından basın toplantısında ise şunları söyledi:

"Genç bir kardeşimiz vefat etmiş. Allah rahmet eylesin. Başsağlığı diliyorum.

Baktığımız zaman oyuna Fırat'a kadar ve Fırat'tan sonra diye ikiye ayırabiliriz. Harika oynayan bir Galatasaray. Hoşuna gitmedi Fırat'ın. Maçın önüne geçmek istedi. İyi gidiyor maç baktı, hoşuna gitmemiştir. İki tane çok kritik karar var. Bir tanesi Henry'nin çaldığı top eğer faulse ben özür dilemeye hazırım. İki taç, Valbuena. Eğer taç Belhanda'dan çıktıysa yine özür dilemeye hazırım. Bundan sonra da çok enteresan Barış Şimşek vardı geçen haftada. Bu hafta da o var. Tarık Ongun var. O da çok Ongun. Ve Ali Palabıyık. Bu 3, 4 de burada var. 7 tanesi tacı ve faulü göremedi. Hakkımı helal etmiyorum. Ben ne camimamın, ne kulübümün, ne oyuncularımın, ne taraftarımın kimse hakkı yok. Üstlerine havale etsem, arkalarında dururlar. Allah'a havale ediyorum.

Bir tane çirkin hareket var mıydı? Bir tane itişme var mıydı? Bir küfür, hakaret var mıydı? Maçın skorunu bir kenara bıraktık. 2-2'yi zor kurtardık. Biz fark beklerken. Muhteşem bir oyun oynadık. Arkadaşlar rahat edemezler. Veya yetenekleri bu kadar. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ağzımızı açmıyoruz. Ama yapmayın Allah aşkına.

Galatasaray- Fenerbahçe maçı daha nasıl centilmence geçebilir? Berbat ettin maçı ya. Geçen hafta Muğdat'ın pozisyonu penaltı dediniz. VAR'da Barış Şimşek var. O yetmedi şimdi buraya mı verdiniz? VAR hakemleri sabit midir? Her Galatasaray'a, Barış Şimşek mi gelecek. VAR böyle, YOK zaten sizsiniz.

Ondan sonra tüm hadiselerin sebebi olarak Fırat Aydınus olarak görüyorum. Ne hadise olduysa, onların kabahati. Yanlış kararlarıyla herkesi çileden çıkartan o.

Neden Galatasaray'a ceza verdin ki? Kime ceza vereceksin? Sen önce kendi hakemine ver cezayı. Eğer oyun içerisinde zaman zaman yapılacak hatalar hepimiz için geçerli. Hiç ağzımızı da açmıyoruz. Cezaya sebebiyet verenleri ihbar ediyorum. Ne oldu şimdi? Ben böyle dedim. Fatih Terim ceza heyetine. Size bundan sonra her hafta iyiyi, kötüyü, gördüğümü söyleyeceğim. Hem size, hem üstlerinize. Kibar, centilmen davranıyorsun, yardımcı oluyorsun, eee? Ağzımızı açtık mı? Trabzon'da 4-0. Yine Fırat var. Tek kelime ettik mi? Cüneyt Çakır, herkesin ortak kararı kırmızı kartı vermedi. Bülent Yıldırım VAR'daydı. Biz de insanız. Sen şimdi artık hak yiyorsun!"

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