Son şampiyon Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın açılış maçında 4'te 4 yapan Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İlk 3 haftayı 9 puanla geçen sarı-kırmızılılar, milli ara öncesinde Trabzon deplasmanına gitmiş ve 10 kişi kaldığı zorlu maçtan 4-0'lık farklı skorla mağlup ayrılmıştı. Gelecek hafta salı günü Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Lokomotiv Moskova'yla karşılaşacak olan sarı-kırmızılılarda İmparator Fatih Terim, Kasımpaşa maçında Trabzonspor karşılaşmasının 11'ine göre büyük değişiklikler yaptı.

Fatih Terim, Kasımpaşa karşısında Trabzonspor karşılaşmasının 11'inde yer alan Mariano, Ahmet Çalık, Fernando ve Henry Onyekuru'yu kenara çekti. Hafif sakatlığı bulunan Maicon ise 21 kişilik kadroya dahil edilmedi. Paşa karşısında Mariano yerine Martin Linnes, Ahmet Çalık yerine Ozan Kabak, Fernando yerine Badou Ndiaye, Henry Onyekuru yerine ise Garry Rodrigues ilk 11'de şans buldu.

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