Ziraat Türkiye Kupası'nda Hatay deplasmanından turu zor kurtarıp İstanbul'a dönen Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, öğrencilerini haşladı! Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; birçok as oyuncusunu Hatay’a götürmeyerek daha az süre alan futbolcularına şans veren deneyimli teknik direktör, yedeklerin 2-0’dan maçı vermesine çok sinirlendi.

Mücadeleden 4-2 mağlup ayrılmalarına çok kızan Terim’in, “Size maçtan önce, ‘Rakibinizi hafife almayın’ demiştim. Ancak siz 2-0’dan sonra oyun disiplininden tamamen koptunuz ve bu bize neredeyse pahalıya mal olacaktı. İçinizde hala taşıdığı formanın ağırlığını hissetmeyenler var. Burada kalmak istiyorsanız her zaman oynamaya hazır olmalısınız” ifadeleriyle oyuncularına çıkıştığı öğrenildi.

Öte yandan Galatasaray'ın yarı finaldeki rakibi Göztepe'yi penaltılar sonucunda 5-4'lük skorla mağlup eden Yeni Malatyaspor oldu.