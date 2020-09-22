Sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, elindeki alternatifli kadronun meyvelerini toplamaya başladı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; ilk hafta Gaziantep maçına çıkardığı kadronun aynısını M.Başakşehir’in de önüne süren İmparator, hafta arasında oynadığı UEFA Avrupa Ligi eleme turundaki Neftçi Bakü karşılaşmasında rotasyon uygulamıştı. Diagne, Babel, Ömer ve Linnes’i Avrupa maçında ilk 11’e koyan deneyimli teknik adam Falcao, Feghouli, Arda ve Saracchi’yi dinlendirmişti.

DONK'U HAZIR TUTACAK

Fenerbahçe derbisinden önce UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda Hajduk Split’i perşembe günü evinde ağırlayacak olan Sarı-Kırmızılılar’da teknik direktör Fatih Terim, bu maçta yine rotasyon yapacak. Sakatlığından dolayı Hırvat ekibine karşı forma giyemeyecek olan Saracchi’nin yerine Linnes’i kullanacak olan Terim’in, as oyuncularından Falcao, Feghouli ve Arda’yı yine dinlendirmek istediği kaydedildi. Formda olan Diagne’yi kullanmak isteyen tecrübeli çalıştırıcı, derbiye hazır olması için Donk’a da bu maçta süre vermek istiyor.