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Fatih Terim'in Karagümrük planı hazır!

Zirvenin 6 puan gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Karagümrük planlarını netleştirdi. Savunmadaki kurgusunu netleştiren tecrübeli çalıştırıcı, hücumda da formayı vereceği isimleri belirledi

Fatih Terim'in Karagümrük planı hazır!

Süper Lig'de yarın akşam Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Galatasaray, Hatay deplasmanında aldığı yarayı sarmayı hedefliyor. Kalan 9 haftada Karagümrük maçıyla birlikte galibiyet serisi yakalamanın hesaplarını yapan Aslan, 6 puan gerisine düştüğü lider Beşiktaş'ın da takılmasını bekleyecek. Hatayspor mağlubiyetinin ardından takımına sert yüzünü gösteren teknik direktör Fatih Terim, hafta arasında gerçekleşen antrenmanlardan memnun kaldı. Oyuncularının daha hırslı şekilde mücadele ettiğini gören deneyimli teknik adam, Karagümrük maçının 11'ini de kafasında oluşturmaya başladı. Geçen hafta cezası nedeniyle forma giyemeyen Luyindama ve Marcao'nun yokluğunda Donk-Gedson-Etebo üçlüsüyle maça başlayan Terim, cezası biten oyuncularının da dönüşüyle yeniden çift stoper sistemini uygulayacak. Ancak Rize maçında yaptığı hatalarla hocasının gözünden düşen Luyindama'nın Karagümrük önünde yedek soyunması bekleniyor. Stoper tandemini Donk ve Marcao'dan oluşturacak olan tecrübeli çalıştırıcı, sağ bekte yine cezasını tamamlayan DeAndre Yedlin'e formasını verecek.

EMRE TAŞDEMİR 11'E DÖNÜYOR

Son 2 maçını kaybederek şampiyonluk yarışının gerisinde kalan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, performansını beğenmediği bazı oyuncularını da yedek soyunduracak. Bu sezon zaman zaman yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli şekilde forma giyemeyen Emre Taşdemir'i hazır gören deneyimli teknik adam, sol bekte Marcelo Saracchi'nin yerine Emre'ye forma verecek.

HÜCUM HATTI DA BÜYÜK ÖLÇÜDE NETLEŞTİ

Annesini kaybeden Henry Onyekuru'nun ülkesine gitmesi nedeniyle hücum hattında da değişikliğe gidecek olan Terim, orta sahası için Taylan ve Emre Kılınç'ın Kovid-19 test sonuçlarını bekliyor. İleri bölgede ise Babel ve Falcao forma giyecek. Uzun süredir ilk 11'de şans bulamayan Oğulcan Çağlayan da sağ kanatta sahaya sürülecek.

TERİM'DEN ANINDA MÜDAHALE

TT Arena'da yarın akşam Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, antrenmanlarda ipi sıkı tutuyor. Çalışmalar öncesinde takımıyla toplantılar gerçekleştiren deneyimli hoca, antrenmanlarda da sık sık oyunu durdurarak öğrencilerinden yapmalarını istediklerini anlatıyor.

MOHAMED'E ÖZEL İLGİ

Ara transferde fırtına gibi kadroya giren Mostafa Mohamed'in formsuz oluşunu göz önünde bulunduran İmparator, forvette Radamel Falcao'ya forma vermeyi planlıyor. Ancak Mısırlı golcüsünün de yeniden form tutmasını ve hazır olmasını isteyen tecrübeli çalıştırıcı, idmanlarda Mohamed'le birebir konuşarak öğrencisini maçlara hazırlıyor.

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