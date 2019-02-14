Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bugün 20.55’te TT Stadı’nda karşılaşacakları Benfica için oyuncularını hazırladı. Zaferin şifrelerini anlatan Terim, rövanş maçı öncesi iyi bir sonuç elde etmenin hesaplarını yapıyor.

1 - KONTRATAKLARA DİKKAT

Portekiz ekibinin ofansif gücüne önlem almak isteyen Fatih Terim, atağa çıkarken oyuncularının fazla risk almasını yasakladı. Rakibin hızlı futbolcularına dikkat çeken deneyimli teknik adam, hücum ederken geride fazla boşluk bırakmayarak kontrataklarda sıkıntı yaşamamayı amaçlıyor.

2 - KONTROLLÜ OYUN

Turun iki ayaklı maçlardan oluştuğunun altını çizen İmparator, kontrollü oynamaları gerektiğini oyuncularına aktardı. Topun daha çok kendilerinde kalması gerektiğini vurgulayan Terim, futbolcularının bol bol pas alışverişinde bulunmasını istiyor.

3 - DURAN TOPLAR TEHLİKELİ

Duran toplarda Benfica’nın etkili bir takım olduğunu bilen Terim, bu konuda da hata istemiyor. Korner ve serbest vuruşlarda herkesin kendi adamını iyi savunmasını isteyen tecrübeli antrenör, kendilerinin kullandığı duran toplarda da uzun oyuncularına güveniyor.

SEFEROVİC, LUYİNDAMA’YA EMANET

Benfica’nın bu sezon en çok gol atan oyuncusu olan Haris Seferovic’e önlem almak isteyen Terim, yeni transfer Luyindama’ya güveniyor. Portekizliler’in en ciddi gol ayağını etkisiz hale getirmek isteyen deneyimli teknik adam, Luyindama’ya özel görev verdi. Luyindama’yla konuşmasında İsviçreli oyuncuya nefes aldırmamasını belirten İmparator, ilerdeki oyuncularına da takım savunmasına önem vermeleri gerektiğini söyledi.