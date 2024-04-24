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        Haberler Spor Futbol Fatih Terim'in rakibi PAOK berabere kaldı, ligde büyük yara aldı! - Futbol Haberleri

        Fatih Terim'in rakibi PAOK berabere kaldı, ligde büyük yara aldı!

        Yunanistan Ligi Şampiyonluk Turu maçında Fatih Terimli Panathinaikos'un direkt rakiplerinden PAOK, Lamia ile berabere kaldı ve şampiyonluk yolunda büyük yara aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 19:40 Güncelleme: 24.04.2024 - 19:40
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        Fatih Terim'in rakibi PAOK büyük yara aldı!
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        Yunanistan Şampiyonluk Turu maçında Lamia ile PAOK karşı karşıya geldi. Maç 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

        Lamia, 45+4'te Vykintas Slivka'nın attığı golle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran PAOK, aradığı golü uzatmalarda buldu. Uzatmaların 90+10'ncu dakikasını gösterirken sahneye çıkan Stefan Schwab takımına 1 puanı getirdi.

        Bu sonuçla birlikte Fatih Terimli Panathinaikos'un direkt rakibi olan PAOK, 68 puan oldu ve şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı. Lamia ise 35 puana yükseldi.

        Ligde bir sonraki maçta Lamia, Olympiakos deplasmanına gidecek. PAOK, sahasında AEK'i ağırlayacak.

        LİGDE OLUŞAN SON PUAN DURUMU

        AEK, 72 PUAN - 32 MAÇ

        PANATHINAIKOS, 71 PUAN - 32 MAÇ

        PAOK, 68 PUAN - 32 MAÇ

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