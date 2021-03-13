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Fatih Terim: Kimsenin kapris lüksü yok

Galatasaray, Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor'u deplasmanda 3-0 mağlup ederken Fatih Terim maçın ardından açıklamalar yaptı. Puan kayıpları ve Younes Belhanda'nın gönderilme kararını da değerlendiren Terim, "Kimsenin kapris yapma lüksü yok" ifadelerini kullandı

Fatih Terim: Kimsenin kapris lüksü yok

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Kayserispor'u 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Kayserispor'u çok zor bir takım olduğunu ifade eden Fatih Terim: "Son haftaların formda takımı Kayserispor'u Kayseri'de yenmek kolay değil hakikaten. Oyunun ilk dakikasından 93. dakikaya kadar oyunun kontrolünü, pozisyonlar bulan, hükmeden bir Galatasaray olduk. Muhakkak ki 1-2 hatamız oldu. Bugün gösterdi ki o hatalardan ceza da yesek onun hakkında gelebileceğiz, dönebileceğiz. Sahaya yayılış, anlayışla pozisyon bulmakta güçlük çekmedik. Ben en çok hücumda farklı farklı oyuncuların görünmesinden zevk aldım. Her oyuncu hücumda vardı. Bu taktikten disiplinden daha çok keyif veriyor. Tüm takım keyif alıyor ve alınca bunu sahaya yansıtıyor. Takımımı kutluyorum. 1-2 rötar yaptık. Daha çok var. Kayıplar olacak, kazançlar olacak.Galatasaray böyle oynamaya devam ederse, giren çıkan fark etmedi bugün, anlayışımızı yansıttığımız için mutluyum" şeklinde konuştu.

Yeni oyun formatı ve futbolcu seçimleri hakkında da konuşan Terim, "Böyle olmalı. Çünkü, bir teknik adam oyuna dokunacaksa bir şey beklediği için bu değişikliği yapar. Bugün olduğu gibi bizim oyunumuz 60'dan sonra istedi bazı oyuncuları. Kenarlardan bazı sıkıntılar, orta sahada yorgunluk, hücumdan da orta saha gibi koşmasını bekledik. Bir zaaf olduğunu gördük. Diğer arkadaşlarımıza şans verdik" dedi.

Galatasaray'da kimsenin kapris yapma lüksü olmadığını ve kimsenin de kapris yapmadığını ifade eden Fatih Terim, "Her oyuncu oynamamanın üzüntüsünü çeker. Oyuncu hep kendini düşünür, antrenör takımı düşünür. Giren oyuncularımız hiçbir kapris veya üzüntüyü yansıtmadan hamle oyuncusu olduğu için Henry, Soso, Etebo, Kerem çok başarılı oldular. En iyi işleri yaptılar. Skoru da yükselttiler. Tehlike yaşamadık. Baktık yaşamıyoruz, biz kendi kendimize tehlike yaratıyoruz. Bazı arkadaşların alışkanlıkları var. Onlar da değişecek inşallah. Biz oynadığımız oyundan keyif aldık. Seyredenler de aldı inşallah" dedi.

BELHANDA YORUMU: "BİZE ZARAR VERMESİNE İZİN VERMEM"

ayrılığına değinen deneyimli teknik adam, "Orada da neler beklediğini görüyorum insanların ama biz Belhanda'yı 6 ay yazmadığımız Nagatomo'yu, Gomis'i, Drogba'yı, Melo'yu nasıl gönderdiysek onu da 4 sene hizmet etmiş bir oyuncumuz olduğu için sahanın kenarında tüm çalışanlara, emek verenlere, güzel Galatasaray kültürüne yakışır şekilde yolcu ettik. Bizim için orada tamamlandı. Belhanda mevzuunun bize zarar vermesine müsaade etmem, özellikle takımımda. Çünkü Galatasaray büyük bir camiadır, kulüptür. Temsilcilerimiz her yerde. Harry Kewell Galatasaray'ın Avustralya'da temsilcisidir, Melo, Drogba öyledir. İyi ayrılmak, hizmetlerine teşekkür etmek, Galatasaray'ın bir kültürü olmalıdır. Kulüp bu kararı almıştır. Orada da bitmiştir.

"BANA 19.05'TE FESİH KAĞIDINI GÖNDERDİLER"

"Kimsenin unutmaması gereken bir şey var, tek önemli kelime Galatasaray'dır. 2 sene üst üste şampiyon olduk, 5 maç namağluptuk beni gönderdiler. Bu kulüp beni gönderdi. Neticeleri söylüyorum. Tam 19.05'te bana fesih kağıdını gönderdiler. Ben Galatasaray'a küsmedim. Bunun bir kriz yaratmasına izin vermeyiz. O konu orada kapanmıştır, bitmiştir. Taraftarlara seslenmek istiyorum, takımım için şöyle bir örnek düşünüyorum zaman zaman. Uçak sallanınca hemen hostese bakarsınız, surat ifadesi ne diye, pilotu göremiyorsunuz, görseniz ona bakacaksınız. Ben suratında ne anlam ifade ettiği çok önemli bir insanım. Benim enerjim, sinerjim düşmez. Krizler, kaoslar takımlarda olur ama yönetilir. Biz büyük bir kulübüz. Son maçlarda neler yaptığımızı düşünürsek, yavaş yavaş oralara geliyoruz. Uçağın sallanmasındaki yüzü herkes görecek!" ifadelerini kullandı.

Terim'in diğer açıklamalarıysa şöyle:

"Ben maç içinde, maç sonunda, burada böyle olmalıyım. 'Bir şey yok, sakin olun' demek benim görevim. Öyle bakmak lazım. 5 puan kaybettik ama ümidimizi kaybetmedik. Sivasspor ve Ankaragücü maçlarının skorları böyle olmamalıydı. Galatasaray'ın son haftalardaki performansı inşallah tekrar edecektir. Bugün burada bu söylediğiniz Belhanda, 5 puan mevzusu büyük kulüplerin hakkından gelemeyeceği konular değildir. Biz büyük bir camiayız. Aslolan Galatasaray boşuna denmiyor. Hizmet edenler, hizmetleri için teşekkürlerini alır, onore edilir. Galatasaray devam eder. Örnek olarak kendimi verdim. 2 sene üst üste şampiyon olan, o sezon 5 maç üst üste kazanan, son maçında Beşiktaş'ı yenen efsanesi Fatih Terim'i gönderdi"

"GALATASARAY DURURSA DÜŞER"

Galatasaray duramaz. Durursa düşer. Onun için devam etmek zorundadır. O yüzden olaya böyle bakacağız. Belhanda'yı en iyi şekilde sevgiler ve teşekkürlerle gönderdik. 6 ay listeye yazmadığımız Nagatomo'yu en güzel dileklerimizle gönderdik. Bu Galatasaray'ın kültürü olmalı, ki hep böyle oluyor. Böyle bir yaşandı, bitti, hayat durmuyor. Olayın üzerinde durmak, fikir yürütmek bize bir şey getirmez. Büyük kulüp refleksinde böyle şeyler oluyor, bu refleks halleder. Türbülansta, çok sallamada bakılan yer biziz. Bizim de Allah'a şükür güvenimiz tamdır. Bu oyuncularıma da yansıdı. Bundan sonra daha dikkatli olacağız. Her sonuç futbolda var ama kaybetmemek için sonuna kadar çok çaba harcayacağız. Bu çabamızı, enerjimizi düşürecek şekilde hareket edenlerin tuzağına düşmeden kendi aramızda daha fazla beraber olarak sezon sonuna kadar en güzel şekilde, hep beraber güçlü olmanın örneğini vererek üstesinden geleceğiz""

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