Fatih Terim'li Panathinaikos, OFI ile berabere kaldı

Yunanistan Süper Ligi'nde teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda OFI ile 2-2 berabere kaldı.

Play-off sisteminin uygulandığı ligde, normal sezonun 26. ve son haftasında oynanan maçta ev sahibi ekibin gollerini Jesus Jimenez Nunez ve Aaron Leya Iseka atarken, konuk takımın golleri Fotis Ioannidis ve Andraz Sporar'dan geldi.

Karşılaşmaya ilk on birde başlayan Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Panathinaikos puanını 56'ya, OFI ise 25'e çıkardı.

PLAY-OFF, ŞAMPİYONU BELİRLEYECEK

Yunanistan Süper Ligi'nde her bir takımın normal sezonda oynadığı 26 karşılaşmanın ardından en yüksek puanı toplayarak ilk 6'da yer alan; PAOK, AEK, Olympiakos, Panathinaikos, Aris ve Lamia, Play-Off’ta mücadele edecek takımlar oldu. Kendi aralarında bir iç saha ve bir deplasman maçı olmak üzere iki kez karşı karşıya gelecek bu 6 takım, 10’ar maç daha oynayacak. Play-Off’ta elde edilen puanlar, normal sezonda alınan puanlara eklenecek ve şampiyon bu şekilde belli olacak.

Yunanistan Ligi'nde ilk 6 sıradaki takımlar ve puan durumları şu şekilde:

1. PAOK - 60 Puan

2. AEK - 59 Puan

3. Olympiakos - 56 Puan

4. Panathinaikos - 56 Puan

5. Aris - 42 Puan

6. Lamia - 34 Puan