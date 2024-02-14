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        Fatih Terim'li Panathinaikos, Yunanistan Kupası'nda PAOK'u devirdi!

        Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda PAOK'u 1-0 mağlup etti. Rövanş öncesi büyük avantaj yakalayan Yeşil Yoncalar'a galibiyeti getiren golü Andraz Sporar kaydetti. Panathinaikos'ta Bakasetas, PAOK'ta ise Taison kırmızı kart gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 22:50 Güncelleme: 14.02.2024 - 22:50
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        Terim'li Panathinaikos, PAOK'u devirdi!
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        Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Kupası yarı finalinde PAOK'u 1-0 yendi.

        Yunanistan Kupası yarı final ilk maçında Panathinaikos, Toumba Stadı'nda PAOK'a konuk oldu.

        Yeşil-beyazlı ekip, 53. dakikada Andraz Sporar'ın attığı gole mücadeleyi 1-0 kazanarak rövanş öncesi avantaj elde etti.

        Panathinaikoslu Anastasios Bakasetas ile PAOK'tan Taison arasında yaşanan gerginlik sonrası 79. dakikada her iki oyuncu da kırmızı kart gördü.

        Panathinaikos, 21 Şubat Çarşamba günü rövanş maçında PAOK'u ağırlayacak.

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