Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılıların efsane futbolcusu Metin Oktay'ın 27. ölüm yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı.

Tecrübeli teknik adam, sosyal medya hesabından kendisi ve Metin Oktay'ın Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı. Terim fotoğrafın altında, "Babam 44 yıl evvel beni sana sen olduğun için emanet etti. Ben ise senin emanetinin onurunu ve gururunu geleceğe taşımaya çalışıyorum. Nur içinde yat Metin abi." ifadelerini kullandı.

Öte yandan geçtiğimiz sezon attığı 29 golle kazanılan şampiyonlukta büyük pay sahibi olan ve takımdan ayrılan Bafétimbi Gomis, bir paylaşım yaparak efsanenin 27. ölüm yıl dönümü andı. Gomis mesajında, "Her zaman kalbimizde, Metin Oktay" ifadelerine yer verdi.

— Bafétimbi Gomis (@BafGomis) September 13, 2018

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