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Fatih Terim puan hesabını yeniden tutturdu!

İki sezon önce kazanılan şampiyonlukta "8 de kapanır 18 de" diyerek şampiyonluğa olan inancını ortaya koyan Fatih Terim bu sezon da Trabzonspor maçının ardından "1 puan da çok şey ifade edebilir" demişti. Aradan geçen beş haftalık Terim'i haklı çıkardı

Fatih Terim puan hesabını yeniden tutturdu!

Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor'la berabere kalırken sarı-kırmızılı camia, şampiyonluğun kaybedildiğini düşünüyordu. Beşiktaş'ın Sivasspor beraberliğinin olduğu haftayı kayıpla geçen Galatasaray'da Fatih Terim kazanılan 1 puanın önemine dikkat çekmişti.

Maçın ardından basın toplantısında açıklamalar yapan ve takımın iyi oynamadığını vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı son saniyelerde Emre Akbaba'nın gol atmasını yorumlamıştı. Terim "3 olmazsa son saniye 1 puanı almak önemli bir şeydir. Bizim için çok da iyi olmayan bir oyun oynamamıza rağmen mağlup olmayıp puan alıyorsak bu çok şey ifade ediyor demektir. Bir şekilde bu bulutları dağıtmamız lazım. Rakibimizin puan kaybettiği haftada bu avantajı kullanamadığımız için üzgünüm. 6 haftayı devam edeceğiz" şeklinde konuşmuştu.

Aradan geçen beş haftalık dilim, Terim'i haklı çıkardı! Galatasaray sırasıyla Antalyaspor, Konyaspor, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Denizlispor'u mağlup ederek lider Beşiktaş'la puanını eşitledi, Fenerbahçe'nin de 2 puan önüne geçti.

"8 DE KAPANIR 18 DE" DEMİŞTİ

Terim 2018-19 sezonunda 1-1 biten BB Erzurumspor maçının ardından da benzer bir açıklama yapmıştı. 8 puanlık farkın kapanıp kapanmayacağıyla ilgili soruyu yanıtlayan Terim 8 puan fark kapanır mı? 8 de kapanır 18 de kapanır yeter ki biz kazanalım" diye konuşmuştu. Galatasaray o sezon 8 puan geriden gelerek şampiyonluğa ulaşmıştı.

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