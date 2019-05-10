TRT Spor'da yer alan habere göre; Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, transfer çalışmalarından, kulüp yönetimine çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Terim, "Paramız olsaydı sezon başında 3-4 milyon Euro'ya Tetteh'i alacaktık. Sonrasında Diagne'yi kadroya dahil ettik. Bonservisine 10 milyon Euro verilmesi gereken bir oyuncudur. Yönetim doğru iş yaptı, Galatasaray bu parayı kaybetmeyecektir." dedi.

Dünyanın farklı bölgelerinden 15 - 20 futbolcuyu takip ettiklerini bildiren tecrübeli teknik adam, Luyindama'nın bonservisini alacaklarını da söyledi.

Terim, Marcao ve Luyindama'dan çok büyük rakamlar kazanacaklarını belirtti. Türk kulüplerinin yaşadığı finansal sıkıntılara dikkat çeken Terim, "UEFA keşke bu sene ceza verseydi bize! Çünkü mevcut cezadan dolayı zaten kadroyu kullanmadık. Şampiyon olursak transfere 500 milyon euro ayıran takımlarla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı başkan ve yönetimin idare ettiğini vurgulayan Fatih Terim, "Takım Florya'dan yönetilmez. Asla böyle bir şey olmamıştır" dedi.

Fatih Terim, Galatasaray'dan ayrılışına da açıklık getirdi.

Ünal Aysal döneminde gitmek istediği için değil, istenmediği için gittiğini kaydeden Terim, "Gönderilme isteğini görürsem yine giderim" diye konuştu.