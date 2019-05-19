Fatih Terim tribüne gönderildi!

Süper Lig'in finali olan Galatasaray - Başakşehir maçında tansiyon bir an olsun düşmezken saha kenarında da birçok tartışma yaşandı.

79. dakikada yine iki takım kulübeleri arasında gerilim yaşanırken hakem Cüneyt Çakır, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yardımcıları Hasan Şaş ve Ümit Davala'yı, Başakşehir'den ise yardımcı antrenör Orhan Ak'ı tribüne gönderdi.

Bu esnada ekranlara Terim'in küfür ettiği anlar da yansıdı. Tecrübeli çalıştırıcının "O... ç..., a... k... onun" dediği görüldü.