Galatasaray transferde Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey, Patrick Van Aanholt, Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk gibi isimleri kadrosuna kattı. Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile de anlaşmaya varan sarı kırmızılılar, forvet, orta saha ve kanat oyuncusu almayı düşünüyor. Fatih Terim'in önceliği orta sahaya takviye yapmak.

Habertürk'ten Ayhan Şensoy'un haberine göre tecrübeli teknik adam savunmanın önünde görev yapacak, güçlü fiziğe sahip ve iyi top kullanan bir oyuncu istiyor. Taylan Antalyalı, Aytaç Kara ve Berkan Kutlu'dan savunma yönü daha iyi olan bir transfer yapılmasını bekliyor.

Terim'in bu bölgeye düşündüğü isimlerin başında gelen Aliou Dieng için yapılan girişimlerden henüz sonuç alınamadı. Mısır'ın Al Ahli kulübünde oynayan Malili orta saha oyuncusunun maliyeti yüksek geldi. Galatasaray teknik heyeti ve yönetimi bir yandan da İtalyan ve İngiliz kulüplerinin yeni sezon planlamalarında yer almayacak oyuncuları bekliyor.