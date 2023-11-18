Fatıma isminin anlamı nedir? Fatıma ismi ne demek, ne anlama gelir? İsimlerin çeşitli birçok anlamı bulunabilir. Her ismin daha önce hiç duymadığımız bir anlamı olabileceği gibi, farklı bir dil kökeni de olabilir. Bir ismin anlamı hakkında bilgi sahibi olmak, hiç tahmin etmeyeceğiniz bir anda işinizi kolaylaştırabilir. Örneğin, Fatıma adının anlamı hakkında bilgi sahibi misiniz? Fatıma ismi farklı anlamları taşımaktadır

İsimlerin anlamı ve kökeni, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Ebeveyn adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyulan bir adın anlamı da merak edip araştırılabilir. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilinmesi gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Fatıma isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

FATIMA ADININ ANLAMI NEDİR?

Fatıma ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Fatıma adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Fatıma isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

REKLAM

FATIMA İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, “Fatıma ismi ne demek ve ne anlama gelir?” sorusunun cevabı şu şekildedir;

Muhammed’in ilk eşi Hz. Hatice’den doğan kızının adı.

Sütten kesilmiş.

Güzel, iyi niyetli.

FATIMA ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Fatıma ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Fatıma adını koymak caizdir.

FATIMA İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Fatıma ismini kullanan 14.801 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Fatıma ismini kullanan 2.616 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Fatıma ismini kullanan 1.345 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Fatıma ismini kullanan 340 kişi bulunmaktadır.

FATIMA İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Fatıma adını taşıyan insanlar çok yardımsever ve elleri çok açıktır. Özgürlüğüne çok düşkündürler ve ilişkilerinde kısıtlanmaya asla tahammül edemezler. İş hayatlarında oldukça hırslıdırlar ve rakiplerinden üstün olmak için mücadeleden vazgeçmezler. Yaratıcı ve farklı fikirleri olduğunda hemen hayata geçirmek isterler, sabırsızlardır. Ailede onların sözü geçer ve partnerlerine olumlu ya da olumsuz bütün şeyleri aktarırlar. Değer verdiklerini kaybetmek en büyük zaaflarıdır ve bunun için sonuna kadar mücadele ederler.

ÖNERİLEN VİDEO