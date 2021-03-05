Fatma Turgut'tan 'Ben Vardım'

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Türk rock müziğinin en güçlü kadın vokallerinden Fatma Turgut, müzikal kariyerine "Ben Vardım" isimli yepyeni şarkısıyla devam ediyor. İlk kez sözü ve müziği kendisine ait çalışmasıyla dinleyicinin karşısına çıkacak Fatma Turgut'a yeni şarkısının düzenlemesinde de Can Baydar ve Cem Şahin eşlik etti.

Müzikseverlerle eş zamanlı paylaşılacak video klibin yönetmenliğini son dönemlerde adıyla sıkça karşılaştığımız Ecem Gündoğdu üstlendi. Görüntü yönetmeni ise sanatçının birçok projesinde birlikte çalıştığı isim Veli Kuzlu oldu.



Fatma Turgut'un yeni single'ı "Ben Vardım", bugün tüm dijital platformlarda yerini aldı.