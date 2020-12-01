Fatmagül'ün Suçu Ne oyuncuları kimler? Fatmagül'ün Suçu Ne konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. 2012 yılında ilk bölümü Kanal D ekranlarında yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne dönemin en çok konululanları arasında yerini almıştı.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE KONUSU NEDİR?

Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizinin çekimleri önce Çeşme'de başladı ardından İstanbul'da devam etti.

FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE OYUNCULARI KİMLER?