Fatmagül'ün Suçu Ne oyuncuları kimler? Fatmagül'ün Suçu Ne konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. 2012 yılında ilk bölümü Kanal D ekranlarında yayınlanan Fatmagül'ün Suçu Ne dönemin en çok konululanları arasında yerini almıştı.
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE KONUSU NEDİR?
Ay Yapım tarafından yapımı gerçekleştirilen dizide dört adamın tecavüzüne uğrayan ve tecavüzcülerden biriyle evlenmek zorunda bırakılan Fatmagül'ün ve onunla evlenmek zorunda kalan Kerim'in hikâyesi işlenmektedir. Fatmagül, sonradan Kerim'in ona tecavüz etmediğini öğrenince aralarında aşk oluşmaya başlamıştır. Dizi Vedat Türkali'nin 1986'da çevrilen, aynı adlı film için yazdığı senaryoya dayanmaktadır. 1986 yapımı bu sinema filmini Süreyya Duru yönetmiş, başrollerinde Hülya Avşar ve Aytaç Arman oynamıştır. Dizinin senaryosu ise Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu tarafından yazılırken, yönetmenliği Hilal Saral yapmaktadır.
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE? NEREDE ÇEKİLDİ?
Dizinin çekimleri önce Çeşme'de başladı ardından İstanbul'da devam etti.
FATMAGÜL'ÜN SUÇU NE OYUNCULARI KİMLER?
|Beren Saat
|1-80
|Fatmagül Ketenci Ilgaz
|Engin Akyürek
|1-80
|Kerim Ilgaz
|Sumru Yavrucuk
|1-80
|Meryem Aksoy (Ebe Nine)
|Musa Uzunlar
|1-80
|Reşat Yaşaran
|Civan Canova
|29-80
|Kadir Pakalın
|Serdar Gökhan
|42-55, 60-80
|Fahrettin Ilgaz
|Fırat Çelik
|1-74
|Mustafa Nalçalı
|Murat Daltaban
|1-80
|Münir Telci
|Buğra Gülsoy
|1-39
|Vural Namlı
|Kaan Taşaner
|1-80
|Erdoğan Yaşaran
|Engin Öztürk
|1-80
|Selim Yaşaran
|Deniz Türkali
|1-80
|Perihan Yaşaran
|Seda Güven
|1-80
|Meltem Alagöz Yaşaran
|Esra Dermancıoğlu
|1-80
|Mukaddes Ketenci
|Bülent Seyran
|1-80
|Rahmi Ketenci
|Veda Yurtsever İpek
|1-80
|Ender Alagöz
|Aziz Sarvan
|1-45, 80
|Turaner Alagöz
|Mehmet Uslu
|1-14, 80
|Rıfat Yaşaran
|Servet Pandur
|1-55
|Leman Namlı
|Zühtü Erkan
|1-55
|Şemsi Namlı
|Sacide Taşaner
|1-80
|Halide Nalçalı
|Toygun Ateş
|1-55, 80
|Emin Nalçalı
|Deniz Baytaş
|2-80
|Hilmiye Yaşaran
|Alper Saylik
|61-80
|Samin
|Sevtap Özaltun
|7-80
|Asu(de) (Hacer Ovacık)
|Alper Kut
|59-80
|Ömer Akari
|Emre Yetim
|9-45, 69-80
|Emre
|Gözde Kocaoğlu
|47-56
|Deniz
|Nilay Kaya
|Gaye
|Clare Frost
|Kristen Norton
|Ata Yılmaz Önal
|7-80
|Murat Ketenci
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