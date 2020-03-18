Favipiravir nedir? Favipiravir erken madde içeren ilaçlar nelerdir? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Dünya genelinde hızla yayılan ve ülkemizde de görülen coronavirüsün ilacı büyük bir heyecanla bekleniyor. Japon bilim insanları dün akşam yaptığı açıklamada geliştirdikleri favipiravir adlı ilacın coronavirüs tedavisinde büyük bir rol oynadığını bildirdi. İşte, Favipiravir hakkında detaylar...

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından beri Japonya’da ve bazı ülkelerde satışta. Virüslerle mücadele eden Favipiravir’in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve corona virüsünün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından iddia edildi.

ÇİN’İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE PAYLAŞTI

Çin Ankara Büyükelçiliği de Favipiravir’i paylaştı;

“‘Favipiravir isimli ilacın KOVID-19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı” ifadelerinin kullanıldığı Tweet büyükelçilik tarafından paylaşıldı.