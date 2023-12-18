Fazıl Say, Cem Adrian'ı nasıl keşfettiğini anlattı

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Neyse; o gün;

Cem’i hemen buldurttum, eve geldi, o zaman 23 yaşındaydı, Beyoğlu’nda tarot falı bakarak para kazanıyordu.

Diğer tüm demolarını günlerce dinledik, en pes seslerden en tiz koloraturlara bir farinelli-misali, çıkabilen, tüm müzik enstrümanlarının seslerini yapabilen, normalin 5 santim daha uzunu bir ses gırtlağı ile insanüstü, doğaüstü bir durumu vardı Cem’in...

100’den fazla şarkısı vardı daha o zamanlar.

Teorik bilgisi azdı.

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Ben, o yıllarda 34 yaşımdaydım, Bilkent Üniversitesi'nde 2 yıllığına çok özel bir sınıfa ders veriyordum. Cem’i de yatılı öğrenci olarak Bilkent’e aldım. Teorik bilgisini, armoniyi, piyanoyu, orkestrasyonu biraz olsun bilmesi gerekiyordu. Nitekim hayatının ilk ciddi konserlerini benimle 2004 - 2005 yıllarında Bilkent’te verdi.

Bir yandan İstanbul’da onu güçlü yapımcılarla tanıştırdım, ilk albümünün yapımcısı oldum. “Ben Bu Şarkıyı Sana Yazdım” onun ilk hit şarkısı oldu.

2006 yılında “İnsan İnsan” şarkımın hepinizin bildiği tek kayıdı olanında Cem de vardı (ilk 1 dakikasında)

İlk İstanbul konserimizden sonra Hamburg ve Bremen’de ilk yurt dışı..

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Sonra Cem’i yalnız bıraktım.

Kuş kendi uçmalıydı.

Nitekim 20 yılda çok iyi bir yere vardı, kendi özgün müziğini kabul ettirdi, her yıl neredeyse 250 konser veriyor. (biraz fazla veriyor hatta!)

Çok sayıda hit şarkısı oldu.

24/25 Aralık İstanbul VW Arena’da 20 yıl sonra bu özel “öğrencim” ile ve özel bir repertuvar ile tekrar sahnedeyiz. Biletlerin tamamı tükendi.

Elbet seneye de devam ederiz.

Konserden sonra bana bir tarot falı da bakar artık bir zahmet.

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