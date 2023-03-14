Piyanist Fazıl Say, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı depremlerden etkilenenler için Paris'te Olympia salonunda konser verecek.

'Kara Toprak' adlı eserini seslendireceğini ifade eden Say, organizasyonun devlet kanalı France 2'de yayınlanacağını da dile getirdi.

— Fazıl Say (@fazilsaymusic) March 14, 2023

"ORGANİZASYON TELEVİZYONLARDA CANLI YAYINLANACAK"

Konuyla alakalı sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Say, "Bu akşam Paris’te büyük bir 'Deprem Bölgesine Dayanışma' konserinde 'Kara Toprak' eserimi seslendireceğim. Paris’in Olympia salonunda dünyanın büyük pop ve klasik starlarının yer alacağı bu yardım konseri organizasyonu televizyonlarda canlı yayınlanacak. Avrupa saatiyle; 20.30..." ifadelerini kullandı.

'BİR KİRA BİR YUVA' KAMPANYASINA DESTEK

Öte yandan Fazıl Say, geçtiğimiz günlerde de Serenad Bağcan ile birlikte depremden etkilenenler için başlatılan 'Bir Kira Bir Yuva' kampanyası kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde düzenlenen konserde seyirciyle bir araya gelmişti.