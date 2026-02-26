Fazıl Say ve Aslıhan And Say'ın İspanya kaçamağı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geçtiğimiz yıl flüt sanatçısı Aslıhan And Say ile hayatını birleştirmişti.

Evliliklerinin ardından sosyal medyada sık sık paylaştıkları anlarla dikkat çeken çift, bu kez İspanya'da yaptıkları romantik tatille gündeme geldi.

Ünlü çift, tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşarak hem seyahatlerinden kesitleri hem de aşk dolu anlarını gözler önüne serdi.