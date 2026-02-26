Canlı
        Fazıl Say ve Aslıhan And Say'ın İspanya kaçamağı - Magazin haberleri

        Fazıl Say ve Aslıhan And Say'ın İspanya kaçamağı

        Fazıl Say ve Aslıhan And Say, İspanya'daki tatillerinden paylaştıkları karelerle sosyal medyada dikkat çekti

        Habertürk
        Giriş: 26.02.2026 - 19:35
        Âşıkların İspanya kaçamağı

        Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, geçtiğimiz yıl flüt sanatçısı Aslıhan And Say ile hayatını birleştirmişti.

        Evliliklerinin ardından sosyal medyada sık sık paylaştıkları anlarla dikkat çeken çift, bu kez İspanya'da yaptıkları romantik tatille gündeme geldi.

        Ünlü çift, tatillerinden kareleri sosyal medya hesaplarında takipçileriyle paylaşarak hem seyahatlerinden kesitleri hem de aşk dolu anlarını gözler önüne serdi.

        Esenyurt'ta bir sitede 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu

        Esenyurt'ta bir sitenin koridorunda 2 kişi silahla vurulmuş halde ölü bulundu.Olay, saat 17.00 sıralarında Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan rezidansta yaşandı.  (İHA)

        #fazıl say
        #Aslıhan And Say
