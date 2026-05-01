Fazıl Say yeni caz projesiyle turneye çıkıyor

        Giriş: 01 Mayıs 2026 - 12:13
        Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, caz odağındaki yeni projesi Say Plays Jazz on Tour with Škoda” ile bu yaz Türkiye turnesine çıkıyor. Sanatçının klasik müzikteki yaratıcı diliyle cazın doğaçlama ruhunu buluşturduğu bu özel proje, Fazıl Say Jazz Quintet ile hayat buluacak.

        Pozitif Müzik organizasyonuyla gerçekleşecek turne, Türkiye genelinde 7 şehir ve 10 konserle müzikseverlerle buluşacak. Proje Say’ın cazla kurduğu ilişkinin bugüne kadarki en kapsamlı ifadesi olarak öne çıkarken; sanatçının caz formuna yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan besteci ve proje kurucusu kimliğiyle yaklaştığı özgün bir üretim modeli sunacak.

        Say Plays Jazz”, Fazıl Say’ın bugüne dek geliştirdiği müzikal anlatının yeni bir evresi olarak öne çıkıyor. Sanatçı, bu projede cazla kurduğu bağı yalnızca yorumcu olarak değil, doğrudan üretici kimliğiyle derinleştiriyor. Bu projede, caz beşlisi için özel olarak bestelediği yeni eserlerin yanı sıra, geçmiş dönem çalışmalarının caz formundaki yepyeni düzenlemeleri de yer alıyor.

        Say projeyi şöyle anlatıyor: Repertuvarın temelinde güçlü bir sosyal duyarlılık yatıyor. Doğu ile Batı arasındaki kültürel köprünün yanı sıra; günümüzün küresel krizlerini, Türkiye'nin toplumsal meselelerini, doğa tahribatını, sokak hayvanlarının durumunu ve eğitim sistemindeki sancıları odağına alan eserlerle çağımızın dertlerine müzikal bir ayna tutuyoruz. Performansı, parçaların birbirine bağlandığı kesintisiz bir senfoni yapısında kurguladım. İzleyicilerimiz, 75-80 dakika sürecek bu akışı, aralarda bölüm kesintisi olmadan tek ve bütüncül bir eser gibi deneyimleyecek. Aynı zamanda bir albüm olarak da kayda alacağımız bu çalışmayı ilerleyen dönemde dünya sahnelerine de taşıyacağız."

        Virtüözlerden Oluşan Güçlü Kadro

        Fazıl Say Jazz Quintet, alanlarında uluslararası başarıya sahip müzisyenleri bir araya getiriyor. Sahnede Fazıl Say’ın tuşlarındaki ustalığa Türkiye'nin en değerli müzisyenleri eşlik ediyor. Güçlü ve çok yönlü vokaliyle Ezgi Alaş, flütün büyüleyici tınısıyla Aslıhan And Say, saksafondaki dinamik stiliyle Serdar Barçın ve caz sahnesinin en önemli davulcularından Ferit Odman'ın ritmik zenginliği bu projede bir araya geliyor. Beşlinin sahnede yaratacağı yüksek enerji ve doğaçlama yeteneği, her bir konseri benzersiz bir müzik şölenine dönüştürecek.

        Konser tarihleri:

        19 Temmuz 2026 Pazar / Balıkesir / Ayvalık Amfi Tiyatro

        24 Temmuz 2026 Cuma / İzmir / Çeşme Açıkhava Tiyatrosu

        25 Temmuz 2026 Cumartesi / İzmir / Efes Antik Tiyatrosu

        26 Temmuz 2026 Pazar / Muğla / Bodrum Antik Tiyatro

        2 Eylül 2026 Çarşamba / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

        3 Eylül 2026 Perşembe / İstanbul / Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu

        13 Eylül 2026 Pazar / İzmir / İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu

        16 Eylül 2026 Çarşamba / Denizli Hierapolis Antik Tiyatrosu

        17 Eylül 2026 Perşembe / Antalya / Antalya Açıkhava Tiyatrosu

        27 Eylül 2026 Pazar / Ankara / Bilkent Odeon

