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        Fenerbahçe Kızılyıldız hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Yeni sezon hazırlıklarını Rusya'da başlatan Fenerbahçe katıldığı Pari Premier Cup turnuvasındaki ikinci maçı Kızılyıldız ile oynayacak. Yeni teknik direktör İsmail Kartal'la ikinci maça çıkacak olan sarı-lacivertli ekip transfer çalışmalarıyla da kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Kızılyıldız maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…

        Habertürk
        Giriş: 11.07.2023 - 11:17
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        Fenerbahçe sezonu açtı. Rusya'da katıldığı Pari Premier Cup turnuvasına katılan Fenerbahçe ilk maçında karşılaştığı Zenit ile 0-0 berabere kaldı. Normal sürenin beraberlikle sonuçlanması nedeniyle penaltılara giden karşılaşmada Fenerbahçe rakibine 4-3 kaybetti. Rusya'da 2 maç daha oynayacak olan sarı-lacivertli ekip sonrasında UEFA Konferans Ligi ön eleme turundan gelen rakibini bekleyecek. İşte, Fenerbahçe Kızılyıldız maçına ilişkin bilgiler…

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        FENERBAHÇE KIZILYILDIZ MAÇI NE ZAMAN?

        Fenerbahçe Kızılyıldız hazırlık maçı 12 Temmuz Salı günü saat 19.30'da karşı karşıya gelecek.

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        FENERBAHÇE KIZILYILDIZ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Fenerbahçe Kızılyıldız maçı S Sport kanalından canlı yayınlanacak.

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        FENERBAHÇE UEFA KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

        UEFA Konferans Ligi'ne ikinci ön eleme turundan katılacak olan Fenerbahçe, 27 Temmuz-3 Ağustos tarihlerinde Fiorita- Zimbru eşleşmesinin galibiyle oynayacak.

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