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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague F.Bahçe Beko, Virtus Bologna'ya konuk olacak! - Basketbol Haberleri

        F.Bahçe Beko, Virtus Bologna'ya konuk olacak!

        THY EuroLeague'de 20 Kasım Çarşamba (yarın) Fenerbahçe Beko, İtalya ekibi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2024 - 10:50 Güncelleme: 19.11.2024 - 10:51
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        F.Bahçe Beko, Virtus Bologna'ya konuk olacak!
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        Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nde 11. haftanın açılış maçında yarın deplasmanda İtalya temsilcisi Virtus Segafredo Bologna ile karşılaşacak.

        Bologna'daki Unipol Arena'da yapılacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak. Müsabaka S Sport'tan yayımlanacak.

        Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda sezona iyi başlayan sarı-lacivertli ekip, 10 müsabakada 8 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda girdi.

        Geride kalan 10 karşılaşmada sadece 2 kez kazanabilen İtalyan temsilcisi ise THY Avrupa Ligi'ndeki 18 takım arasında 17. sırada yer aldı.

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