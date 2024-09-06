FC25'te yeni lisanslı ortaklıklar

Bu ortaklıklar ile, EA SPORTS FC 25'te dünyanın en büyük kulüplerindeki ve liglerindeki oyunculardan oluşan bir kadroyla hayata geçirilen rakipsiz bir özgünlük seviyesi sağlanıyor. Ayrıca, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nin yeni formatlarının tümü, oyunculara yeni bir oyun deneyimi sunmak için FC 25 Kariyer ve Turnuva modlarında özel olarak yer alıyor.

KADIN FUTBOLU DAHA DA ÖNE ÇIKIYOR

Oyunda yer alacak diğer ligler arasında Premier Lig, LALIGA EA SPORTS, Bundesliga, Ligue 1 McDonald's, Serie A Enilive, CONMEBOL Libertadores, Barclays Kadınlar Süper Ligi, Ulusal Kadınlar Futbol Ligi ve daha fazlası bulunuyor.

EA SPORTS FC 25’te yer alacak liglerle ilgili haber, dünyanın dört bir yanındaki 120'den fazla otantik futbol stadyumunun yeni oyunda yer alacağının onaylanmasıyla birlikte geldi. Bu yılın ikonik, gerçek dünya eklentileri arasında River Plate'in Mâs Monumental, Feyenoord Rotterdam'ın De Kuip, Sporting CP'nin Estádio José Alvalade , Galatasaray S.K.'nın Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park ve Fenerbahçe'nin Ülker Stadyumu, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi yer alıyor. Efsanevi Fransız stadyumu Stade Bollaert-Delelis de eşsiz ambiyansını ilk kez Kick-Off ve Kariyer oyun modlarının yanı sıra Ultimate Team'de FC 25'e taşıyacak.

REKLAM Real Madrid'in Estadio Santiago Bernabéu'su ve Villarreal CF'nin Estadio de la Cerámica'sı da dahil olmak üzere diğer stadyumlar gerçek dünyadaki yenilemelerinin tamamlanmasının ardından, oyunda da anlamlı yeniden yapılandırmalar görecek. Olympique de Marseille (OM) erkek takımının resmi ortağı olan EA SPORTS FC, Orange Vélodrome stadyumunda yapılan iyileştirmeleri oyuna yansıtarak gerçekçi bir maç günü deneyimi sağlamayı hedefliyor. MEVCUT ORTAKLIKLAR GELİŞİYOR EA SPORTS FC Kıdemli Pazarlama Direktörü James Salmon, “EA SPORTS FC 25 ile gerçeğe en yakın futbol deneyimini oluşturmaya devam ediyoruz” dedi. “Yeni ve geliştirilmiş stadyumlara ek olarak, sevilen kulüplerle yeni ve devam eden ortaklıklar sayesinde, oyuncuların kendilerini sevdikleri oyuna tamamen kaptırabileceklerini ön görüyoruz”

EA SPORTS FC, birçok ortaklığı yenilemenin yanı sıra, Ligue 1 McDonald's da dahil olmak üzere mevcut ortaklıklarını genişletiyor ve taraftarlar için Fransız kulüplerinin oyun içi deneyimini geliştirecek çeşitli oyun içi eklemeleri ve ortaklık yenilemelerini duyuruyor: En son eklenen stadyumlardan (Stade Bollaert-Delelis ve Orange Velodrome Stadyumu) Olympique de Marseille (OM) ile uzun süredir devam eden ortaklığın çok yıllı bir anlaşmayla yenilenmesine kadar… Ortaklık, EA SPORTS FC'nin ürün inovasyonu, topluluk yatırımı ve futbolun temelleri genelinde ortak girişimler yoluyla toplum düzeyinde futbola anlamlı bir şekilde yatırım yapma planı olan OM Next Gen & FC FUTURES programını desteklemeyi amaçlıyor. Daha fazla bilgi yılın ilerleyen dönemlerinde açıklanacak.

EA SPORTS FC'nin AS Roma ile ortaklığı, hem erkek hem de kadın takımlarını oyuna getirecek. FC 25, ilk kez kadın kulüplerinin Kariyer modunda yer alacağını ve en iyi beş kadın liginin (Barclays Kadınlar Süper Ligi, Arkema Première Ligue , Ulusal Kadınlar Futbol Ligi , Google Pixel Frauen-Bundesliga, Liga F ve prestijli UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi müsabakası) oyunda bulunacağını gösteriyor. Bu ortaklıklar, FC 25'i tüm oyun modlarında erkek futboluyla eşitlik sağlayan ve EA SPORTS FC'nin kadın oyununu büyütme taahhüdüne daha fazla katkıda bulunan bir oyun olarak kurmak için bir araya geliyor.

EA SPORTS FC 25 sadece en yeni oyuncuları ve karşılaşmaları içermekle kalmayacak, aynı zamanda 21 tarihi erkek ve kadın futbol yıldızını Kahramanlar ve İKON'lar şeklinde oyuna getirecek. Eden Hazard, Maicon, Tim Howard ve Laura Georges gibi 13 yeni futbolcu Ultimate Team'deki en yeni Kahramanlara katılırken, FC 25'e eklenen 8 yeni ICON arasında yakın zamanda emekli olan Galli süperstar Gareth Bale, ünlü Japon orta saha oyuncusu Aya Miyama ve dünyanın en ünlü kalecilerinden biri olan Gianluigi Buffon yer alıyor. ICON'ların tam listesi aşağıdaki gibi şekilleniyor: