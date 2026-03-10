Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Feci kaza! Geri manevra yapan TIR ile kendisine ait park halindeki TIR’ın arasında öldü! | Son dakika haberleri

        Feci kaza! Geri manevra yapan TIR ile kendisine ait park halindeki TIR’ın arasında öldü!

        Kocaeli'de geri manevra yapan TIR'ın çarptığı Engin Gökhan, kendi aracıyla diğer TIR arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 15:32 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İki TIR'ın arasında sıkışıp öldü
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Kocaeli’nin Körfez ilçesinde geri manevra yapan TIR ile kendisine ait park halindeki TIR’ın arasında sıkışan Engin Gökhan (52), hayatını kaybetti.

        GERİ MANEVRA YAPAN TIR ÇARPTI

        DHA'daki haberine göre kaza; sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Engin Gökhan, TIR’ını park ettikten sonra iddiaya göre kontrol etmek için aracın ön kısmına geçti. Bu sırada geri manevra yapan E.A.’nın kullandığı TIR, Gökhan’a çarptı.

        İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI

        Kendi aracıyla diğer araç arasında sıkışan Engin Gökhan ağır yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gökhan, kurtarılamadı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Antalya Finike açıklarında mültecileri taşıyan bot battı, ölü ve yaralılar var

        Antalya'nın Finike ilçesi açıklarında mültecileri taşıyan bir botun batması sonucu ilk bilgilere göre 5 kişinin öldüğü çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi. (İHA)

        #kocaeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        'Yeni Bursalı' yüzünü gösterdi
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Türkiye'nin 'En Yeşilaycı Köyü'
        Yemek kartında istisna değişiyor
        Yemek kartında istisna değişiyor
        İçeride kutlama, dışarıda protesto
        İçeride kutlama, dışarıda protesto