Feci kaza! Geri manevra yapan TIR ile kendisine ait park halindeki TIR’ın arasında öldü!
Kocaeli'de geri manevra yapan TIR'ın çarptığı Engin Gökhan, kendi aracıyla diğer TIR arasında sıkışarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Gökhan, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Giriş: 10.03.2026 - 15:32 Güncelleme:
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde geri manevra yapan TIR ile kendisine ait park halindeki TIR’ın arasında sıkışan Engin Gökhan (52), hayatını kaybetti.
GERİ MANEVRA YAPAN TIR ÇARPTI
DHA'daki haberine göre kaza; sabah saatlerinde Kocaeli’nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Engin Gökhan, TIR’ını park ettikten sonra iddiaya göre kontrol etmek için aracın ön kısmına geçti. Bu sırada geri manevra yapan E.A.’nın kullandığı TIR, Gökhan’a çarptı.
İKİ ARAÇ ARASINDA SIKIŞTI
Kendi aracıyla diğer araç arasında sıkışan Engin Gökhan ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Gökhan, kurtarılamadı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
